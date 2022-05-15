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Политика15 мая 2022 8:26

Минобороны: Ракетные войска и артиллерия поразили за ночь 13 артиллерийских батарей националистов

Артиллерийскими ударами уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Любой военный объект становится целью для ракетчиков, летчиков и артиллеристов. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Любой военный объект становится целью для ракетчиков, летчиков и артиллеристов. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине. На Донбассе идет тщательная демилитаризация. Любой военный объект становится военной целью для ракетчиков, летчиков и артиллеристов.

- Ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, - заявил на прошедшем в брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В них уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области.

Представитель Минобороны России также сообщил, что ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины на огневых позициях.

- В результате этих ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники, - уточнил Конашенков.

Подразделения противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотников на Донбассе и над островом Змеиный, который все не дает покоя заокеанским друзьям Зеленского. Российские военнослужащие продолжают перехватывать ракеты, которыми украинские националисты пытаются обстреливать дома мирных граждан.

Так, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

165 - самолетов.

125 - вертолетов.

879 - беспилотных летательных аппаратов.

306 - зенитных ракетных комплексов.

3098 - танков и других боевых бронированных машин.

381 - установка реактивных систем залпового огня.

1525 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2934 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 мая 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 мая 2022 года (подробности)

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