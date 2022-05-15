Любой военный объект становится целью для ракетчиков, летчиков и артиллеристов. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине. На Донбассе идет тщательная демилитаризация. Любой военный объект становится военной целью для ракетчиков, летчиков и артиллеристов.

- Ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, - заявил на прошедшем в брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В них уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области.

Представитель Минобороны России также сообщил, что ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины на огневых позициях.

- В результате этих ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники, - уточнил Конашенков.

Подразделения противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотников на Донбассе и над островом Змеиный, который все не дает покоя заокеанским друзьям Зеленского. Российские военнослужащие продолжают перехватывать ракеты, которыми украинские националисты пытаются обстреливать дома мирных граждан.

Так, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

165 - самолетов.

125 - вертолетов.

879 - беспилотных летательных аппаратов.

306 - зенитных ракетных комплексов.

3098 - танков и других боевых бронированных машин.

381 - установка реактивных систем залпового огня.

1525 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2934 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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