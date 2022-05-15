Сергей Лавров: «Запад бросил нам вызов. Мы его принимаем»

Сергей Лавров призвал западных политиков понять - их потуги изолировать нашу страну обречены Фото: REUTERS

КУРС НА ОТМЕНУ ВСЕГО РУССКОГО

- Внешние обстоятельства не просто радикально изменились. Они меняются с каждым днем все глубже и шире (выше не получается). Наша страна меняется вместе с ними. Делает свои выводы. Выбор, который мы сделали, облегчается тем, что «коллективный Запад» объявил нам тотальную гибридную войну. Трудно прогнозировать, сколько это продлится. Ясно, что последствия почувствуют все без исключения.

Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения. Но раз вызов брошен, принимаем его. К санкциям нам не привыкать. Удивляет всплеск пещерной русофобии, произошедший во всех «цивилизованных» странах. Отброшены политкорректность, приличия, правовые нормы. Применяется культура отмены всего русского. Разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж.

ДЕЙСТВУЮТ «ПО ПОНЯТИЯМ»

- Нынешний кризис американцы начали готовить давно – сразу после окончания «холодной войны», решив, что теперь открыт путь к достижению глобальной гегемонии. Одной из ключевых составляющих такого курса стала экспансия НАТО на Восток. Мы долго и настойчиво убеждали не делать этого. Показывали, где и почему проходят наши «красные линии». Проявляли гибкость, готовность идти навстречу, искать компромиссы. Все оказалось тщетным... НАТО все громче заявляет о своих глобальных амбициях. Какой там оборонительный союз? Проводится мысль о том, что НАТО как авангард сообщества демократий должна заменить ООН в вопросах мировой политики.

Россия, США, Китай и все другие понимают, что сегодня решается вопрос, станет ли мироустройство справедливым, демократическим и полицентричным. Или эта небольшая группа стран сможет навязать международному сообществу неоколониальное деление мира на тех, кто считает себя «исключительными», и на остальных – тех, кому суждено выполнять волю «избранных». На это нацелена внедряемая в оборот уже не один год концепция «порядка, основанного на правилах». Эти «правила» никто не видел, не обсуждал, не одобрял, но их навязывают мировому сообществу...

ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ НЕ УДАСТСЯ

- Западным политикам надо понять, что их потуги изолировать нашу страну обречены. Многие эксперты это уже признают. Вне Запада утверждается понимание, что мир становится все более многообразным. Все больше стран стремятся к реальной свободе выбора, путей развития и участия в интеграционных проектах... Дальнейшее сближение с нашими единомышленниками за пределами бывшего «золотого миллиарда» – это абсолютно неизбежный процесс, который носит обоюдный характер. Российско-китайские отношения – наилучшие за всю их историю. Углубляется особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, с Алжиром, Египтом. Выходят на новый уровень отношения со странами Персидского залива. То же самое происходит в отношении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, других стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке.