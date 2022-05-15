Националист устроил бойню в прямом эфире в американском Буффало: Пощадил лишь одного

Преступник снимал весь свой путь. Фото: стоп-кадр видео

Стали известные подробности расстрела покупателей супермаркета в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк).

Воскресным вечером молодой человек в камуфляжной форме расстрелял там 10 человек, еще несколько посетителей были ранены.

Каждый шаг своей кровавой акции 18-летний Пейтон Дендрон транслировал в прямом эфире на одной из стриминговых Интернет-платформ.

Он вышел из автомобиля и сразу открыл огонь по прохожим, затем направился в магазин. Направляя свою винтовку преимущественно в афроамериканцев, он стрелял людям в голову.

Ему попытался противостоять охранник торгового центра - бывший полицейский, кинувшийся наперерез и уговаривавший преступника сдаться, но безуспешно: он также был застрелен.

Джендрон пожалел лишь одного человека, укрывшегося под прилавком. Он направил на него оружие, но затем произносит «извините» и стреляет в другого.

Прибывшая на место бойни полиция задержала стрелка, на котором был бронежилет. На изъятой винтовке были обнаружены нацистские лозунги, руны, а также имена «вдохновителей» - норвежца Андерса Брейвика, убившего в Осло в 2011 году 7 человек, и американца Джона Эрнеста, расстрелявшего людей в калифорнийской синагоге в 2019 году.

На страницах Джендрона в соцсетях – десятки его фотографий, на многих из которых он красуется в одежде с нацистской символикой. Также в одном из своих аккаунтов за день до массового расстрела в Буффало он разместил свой 106-страничный манифест, где заявил, что является антисемитом и сторонником превосходства белой расы.

Президент США Джо Байден в своем заявлении по поводу случившегося назвал произошедшее актом внутреннего терроризма. «Любой акт внутреннего терроризма, включая акт, совершенный во имя отвратительной белой националистической идеологии, противоречит всему, за что мы выступаем в Америке», - сказал он.