Учителя должны будут следить за учениками и доносить на них за симпатии к России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На восточно-украинских территориях выпущен наказ №55 о том, что учителя Константиновки Донецкой области обязаны сообщать о проявлениях «коллаборационизма» среди учеников, которые говорят на русском языке или иначе проявляют свои симпатии к «оккупантам». То есть, педагоги, по приказу главы управления образования «Донецкой областной администрации» (в киевском ее варианте) Ларисы Минаевой, должны доносить на тех, кому в шелках дают знания — а не учить их разумному, доброму, вечному.

«КП» обратилась за комментарием к члену президентского совета по межнациональным отношениям Богдану Безпалько.

- Для чего в Киеве сейчас сочиняют подобные документы для территорий, которые уходят или уже ушли из под их контроля?

- Украина стремится символически продемонстрировать, представить, что эти территории «центральная власть» в Киеве продолжает контролировать. И даже если контроль вдруг будет утрачен, они все равно вернутся в состав Украины, когда-нибудь. Показывают четкую уверенность в этом.

- Самовнушением занимаются, на местных давят, или на публику работают в Европе?

- Ну этот точно так же, как последние 8 лет существовали прокуратура и администрация Крыма в Киеве.

- Они ничем не управляли, кроме как распилом денежных средств?

- Ну, может быть, чем-то еще и занимались, но главной их работой была демонстрация обоснованности претензий Украины на Крым. А в данном случае — на Донбасс. Это имеет прецеденты — в Сирии у Асада были губернаторы, назначенные Дамаском, а чиновничий аппарат эти главы регионов до поры до времени реально не контролировали. Асаду повезло - его союзником стала Москва. Киеву не повезло. Эти территории не будут подконтрольны украинскому режиму.

- Педагогам предписано трижды в месяц докладывать о «фактах коллаборационизма» в «Донецкую обладминистрацию».

- Это для желающих заняться доносительством с возможным финансовым поощрением, но есть сомнения в числе желающих .

- Такой моральный пресс на педагогов освобожденных территорий с денежной заинтересованностью?

- В этом нет ничего нового. Линия фронта продвигается не быстро. У них, на той стороне, есть время для составления подобного рода идиотских документов уже отмирающих или не существующих структур.

- Но ведь на людей в школах это влияет?

- Это если и влияет, то только в плане вероятной финансовой составляющей: донес на ученика - получил что-то. Ведь коллаборационистской деятельностью будет считаться все, что угодно, вплоть до получения гуманитарной помощи. И отправкой детей в школы там, где они вновь открылись.

Наше противодействие здесь может быть только таким: включение этих территорий в состав России навсегда.

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