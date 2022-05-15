Беречь от детей: Семь красивых и опасных растений на вашей даче

Для детей на даче - не только свежий воздух и витамины, но и опасности. Фото: Евгения ГУСЕВА

Есть известные ядовитые растения, о которых писали классики, например, аконит, беладонна, наперстянка. Они ядовиты все целиком — от корней до пыльцы. Если их сок попадет при пересадке в ранку, рискуете серьезно отравиться. Поэтому сажать эти растения на даче стоит только на свой страх и риск

Но и привычные нам растения могут навредить ребенку, если он потянет красивые цветочки или яркие плоды в рот. О них нам рассказал агроном Михаил Воробьев.

Бересклет

Очень симпатичный кустарник, который осенью окрашивается в пронзительно алый цвет. Но осенью на нем созревают и красивые ягоды, похожие на подвески или сережки. На вкус они сладковатые, но если их хотя бы попробовать, то гарантировано как минимум расстройство желудка.

Бересклет Фото: Shutterstock

Клещевина

Мощный однолетник с красивыми резными листьями. Из плодов этого растения получают касторовое масло. Как ни странно, но семена клещевины ядовиты, в них содержится растительный яд рицин. Семена чем-то похожи на колорадских жуков и потому особенно привлекательны для детей.

Клещевина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Колхикум

Другое название растения – безвременник, потому что цвести он начинает в начале сентября, а плоды появляются весной следующего года. Алкалоид колхицин, который содержится в растении, может вызвать отравление, поэтому после сбора букета нужно обязательно вымыть руки.

Колхикум. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ландыш

Нежный краснокнижный цветок ядовит целиком, особенно цветы. Во всех частях растения содержатся гликозиды, которые влияют на работу сердца. Плоды ландыша тоже ядовиты, но внешне они очень аппетитные, ярко-красные, блестящие, похожи на ягоды смородины.

Ландыш. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лютик

За уменьшительно-ласкательным названием скрывается коварная сущность – название растения происходит от слова «лютый». Желтые цветочки опасны и для домашних животных, и для человека. В саду выращивают лютик азиатский с разноцветными махровыми цветками. В той или иной степени ядовиты все растения из семейства лютиковых, наиболее известные – аквилегия, дельфиниум, клематис.

Лютик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молочай

Обилие разновидностей молочаев удивляет – это и тропические виды, которые часто выращивают на подоконниках, и обычные клумбовые цветы. Отличительная особенность всех молочаев – млечный сок, который появляется из раны растения. Сок обладает раздражающим действием и вызывает жжение, если попадает на слизистые оболочки.

Молочай. Фото: Shutterstock

Черемуха

Горьковатый аромат, который чувствуется при растирании листьев, или цветков, обусловлен содержащейся в тканях этого растения синильной кислотой. В больших концентрациях — это боевое отравляющее вещество. Именно поэтому пышный букет черемухи, поставленный в закрытом помещении, вызовет, как минимум, головню боль.

Черемуха Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО

Не забывайте про борщевик

Этот сорняк, который пока еще юный и вполне безобидный, начиная цвести, становится по-настоящему опасным: сок растения, попадая на кожу при ярком солнце, провоцирует сильнейший ожог, поскольку способен в разы усилить воздействие ультрафиолета. Если ребенок решит порубить высокие зонтики растения и на его кожу попадет сок, немедленно уведите его в тень, и промойте большим количеством воды. И старайтесь не допускать разрастания борщевика на даче.