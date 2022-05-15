Инфляция в России замедлилась в пять раз: Какие товары сильнее всего подорожали и подешевели за месяц

Нет ничего вкусней для россиян, чем помидор, капуста и банан.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Нет ничего вкусней для россиян, чем помидор, капуста и банан. Чем не готовый лозунг для адептов не только вкусного и здорового, но и бюджетного питания? Ведь именно эти три продукта подешевели в апреле сильнее всех остальных. Таковы данные Росстата, который в конце прошлой недели отчитался об инфляции за второй месяц весны.
По информации ведомства, с 1 января по конец апреля цены в стране выросли на 11,67%. А годовая инфляция, если считать с апреля 2021 года, составила уже 17,83%.
Но есть и позитивные новости: инфляция в России серьезно замедлилась. За апрель, по данным Росстата, цены в стране выросли на 1,56%. Тогда как в марте было почти в пять раз больше - 7,61%.
Есть три главные причины снижения инфляции.
1. Ажиотаж затих
Помните начало марта? Сахар, масло, гречка, стиральные машины, посудомоечные машины, просто машины - народ скупал все, что попадалось под руку. Пользуясь случаем, продавцы поднимали цены. Но уже в середине марта ажиотаж затих и цены потихоньку, со скрипом начали откатываться назад.
2. Налаживаются поставки
В марте с поставками был полный швах. Санкции валились на Россию градом, поставщики и посредники не могли разобраться - что можно везти в Россию, что нельзя, а если можно, то как. Из-за этого, например, в марте бананы подорожали на треть: поставщики из Южной Америки просто не могли привезти их в нашу страну, а когда на рынке чего-то не хватает, то цены растут.
Однако потихоньку логистика стала налаживаться. Поэтому снижается дефицит некоторых товаров, а следом – и цены. Например, в конце апреля источник в таможенной службе рассказал автору этих строк, что после долгой паузы первые контейнеры с бананами из Эквадора наконец-то добрались до нашей страны. Потихоньку находят новые пути в Россию иностранные поставщики не только еды, но и лекарств, техники, одежды.
3. Урожай созрел
В южных регионах России, а также в Турции и Азербайджане в середине весны уже собирают тепличные помидоры и огурцы. Вот они и подешевели.
Но некоторые дары природы все еще дорожают: свекла, яблоки, картофель – среди лидеров по росту цен. Причина в том, что до их урожая еще далеко, «свои» прошлогодние запасы истощаются и приходится завозить много фруктов-овощей из-за рубежа.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Продукты
Свекла + 19,2%
Маргарин + 12,9%
Яблоки + 10,7%
Картофель + 9,9%
Зефир пастила + 8,9%
Непродовольственные товары
Туалетное мыло + 12%
Гигиенические прокладки + 11,9%
Хозяйственное мыло + 10,2%
Одноразовые бритвенные станки + 9,1%
Пена для бритья + 8,9%
Продукты
Помидоры -14,2%
Бананы – 10,2%
Капуста – 6,4%
Огурцы - 6%
Апельсины – 2,5%
Непродовольственные товары
Флешки USB – 15,6%
Телевизоры – 14,6%
Мониторы для компьютеров – 14,2%
Электропылесосы – 14,1%
Ноутбуки – 13,2%
По данным Росстата.
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