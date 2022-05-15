Инфляция в России замедлилась в пять раз: Какие товары сильнее всего подорожали и подешевели за месяц

Нет ничего вкусней для россиян, чем помидор, капуста и банан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нет ничего вкусней для россиян, чем помидор, капуста и банан. Чем не готовый лозунг для адептов не только вкусного и здорового, но и бюджетного питания? Ведь именно эти три продукта подешевели в апреле сильнее всех остальных. Таковы данные Росстата, который в конце прошлой недели отчитался об инфляции за второй месяц весны.

По информации ведомства, с 1 января по конец апреля цены в стране выросли на 11,67%. А годовая инфляция, если считать с апреля 2021 года, составила уже 17,83%.

Но есть и позитивные новости: инфляция в России серьезно замедлилась. За апрель, по данным Росстата, цены в стране выросли на 1,56%. Тогда как в марте было почти в пять раз больше - 7,61%.

Есть три главные причины снижения инфляции.

1. Ажиотаж затих

Помните начало марта? Сахар, масло, гречка, стиральные машины, посудомоечные машины, просто машины - народ скупал все, что попадалось под руку. Пользуясь случаем, продавцы поднимали цены. Но уже в середине марта ажиотаж затих и цены потихоньку, со скрипом начали откатываться назад.

2. Налаживаются поставки

В марте с поставками был полный швах. Санкции валились на Россию градом, поставщики и посредники не могли разобраться - что можно везти в Россию, что нельзя, а если можно, то как. Из-за этого, например, в марте бананы подорожали на треть: поставщики из Южной Америки просто не могли привезти их в нашу страну, а когда на рынке чего-то не хватает, то цены растут.

Однако потихоньку логистика стала налаживаться. Поэтому снижается дефицит некоторых товаров, а следом – и цены. Например, в конце апреля источник в таможенной службе рассказал автору этих строк, что после долгой паузы первые контейнеры с бананами из Эквадора наконец-то добрались до нашей страны. Потихоньку находят новые пути в Россию иностранные поставщики не только еды, но и лекарств, техники, одежды.

3. Урожай созрел

В южных регионах России, а также в Турции и Азербайджане в середине весны уже собирают тепличные помидоры и огурцы. Вот они и подешевели.

Но некоторые дары природы все еще дорожают: свекла, яблоки, картофель – среди лидеров по росту цен. Причина в том, что до их урожая еще далеко, «свои» прошлогодние запасы истощаются и приходится завозить много фруктов-овощей из-за рубежа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что в апреле сильнее всего подорожало

Продукты

Свекла + 19,2%

Маргарин + 12,9%

Яблоки + 10,7%

Картофель + 9,9%

Зефир пастила + 8,9%

Непродовольственные товары

Туалетное мыло + 12%

Гигиенические прокладки + 11,9%

Хозяйственное мыло + 10,2%

Одноразовые бритвенные станки + 9,1%

Пена для бритья + 8,9%

И что подешевело

Продукты

Помидоры -14,2%

Бананы – 10,2%

Капуста – 6,4%

Огурцы - 6%

Апельсины – 2,5%

Непродовольственные товары

Флешки USB – 15,6%

Телевизоры – 14,6%

Мониторы для компьютеров – 14,2%

Электропылесосы – 14,1%

Ноутбуки – 13,2%

По данным Росстата.

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