Обнародовано печальное фото больной сифилисом бывшей жены Андрея Аршавина

Алиса Казьмина - бывшая жена Андрея Аршавина. Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая жена Андрея Аршавина давно не появлялась на публике. Алиса Казьмина забросила соцсети и перестала общаться с поклонниками. Преданные фанаты сильно переживают за многодетную мать. На днях очевидцы сняли женщину на улице в Санкт-Петербурге.

Обнародованы свежие снимки бывшей жены Андрея Аршавина. Она сильно похудела. От роскошной копны волос не осталось и следа. Алиса Казьмина была одета в спортивные штаны, кроссовки и джинсовую куртку. В руках держала сумочку из питона люксового бренда.

Напомним, недавно бывшая жена футболиста заявила, что давно больна сифилисом третичной стадии. На этом этапе у больных людей разрушаются кожные покровы. В среднем третичный сифилис развивается у пациентов в течение пяти-десяти лет, а то и дольше. И это при условии, что пациент не получает никакого лечения, и болезнь расползается по телу беспрепятственно.

Многодетная мама за эти годы рожала детей и много раз попадала в больницы. В марте венерически больной женщине сделали пластическую операцию, так как у нее провалился нос.

Ранее родительница Алисы рассказывала о срыве больной сифилисом дочери. "Это не так просто - лечить принудительно. Я все знаю, переживаю, но что мне делать - не знаю..." - сокрушалась Наталья Сарычева.