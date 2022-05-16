В России предложили упростить получение лицензии на продажу алкоголя

В России предлагают упростить лицензирование розничных продаж алкоголя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает упростить лицензирование розничных продаж алкоголя. Такая инициатива содержится в материалах (есть в распоряжении «КП») доклада, который уполномоченный по защите прав предпринимателей ежегодно представляет президенту. Как считают в аппарате бизнес-омбудсмена, это позволит упростить жизнь десяткам тысяч предпринимателей, увеличить собираемость налогов и снизить долю контрафактного алкоголя.

БЮРОКРАТИЯ И ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ

- С 2012 года, когда были реализованы инициативы Минздрава, направленные на ужесточение регулирования продаж алкоголя, число лицензированных торговых точек неуклонно уменьшалось. К 2021 году оно сократилось с 305 до 218 тысяч. Из более 560 тысяч магазинов, торгующих продуктами питания, - приводит цифры Игорь Косарев, общественный омбудсмен по вопросам оборота подакцизных товаров.

Причины понятны. В первую очередь, сложность в получении лицензии. Это кипы документов, заверенные у нотариуса. Наличие у компании капитала не менее 250 тысяч рублей. Складские помещения – в собственности или в аренде.

- Магазин должен выполнить множество серьезных требований. По этой причине многие и отказываются получать лицензию, - объясняет Вадим Дробиз, генеральный директор «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА).

Лицензия выдается на пять лет. Каждый год нужно платить по 65 тысяч рублей. При этом разрешение на торговлю алкоголем получает юрлицо, а не конкретный магазин. Другими словами, одну и ту же сумму платит и федеральная сеть с 500 супермаркетами, и маленькая точка у дома.

По оценкам, сделанным на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) и публикаций Аналитического центра при Правительстве РФ, жесткие правила привели к тому, что в России стала расти доля нелегальной торговли. Треть крепкого алкоголя (34 млн декалитров) в России продается нелегально. Причем две трети этого объема реализуется через традиционные торговые точки (по сути, из-под полы).

ЦИФРОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ И ПЛАТА ЗА КАЖДУЮ ТОЧКУ

В институте бизнес-омбудсмена предлагают внести изменения в действующие законы, чтобы упростить порядок получения лицензии на продажу алкоголя. Тем более что эти поправки уже подготовлены в Минфине. Их осталось только принять.

Вот основные положения:

- Упрощение выдачи лицензии. Она становится цифровой, с последующей интеграцией с порталом госуслуг;

- Снижение размера госпошлины за розничную лицензию - до 20 тысяч рублей;

- Введение оплаты за каждую отдельную торговую точку.

Кстати, как считают эксперты, последний пункт будет выгоден и крупным федеральным сетям.

- У нас половина торговых точек - это крупные и средние сети. А другая половина - магазинчики у дома. Плата за отдельную точку, во-первых, будет честнее. А во-вторых, безопаснее для самих же торговых сетей. К примеру, сейчас, если в одном магазине крупной сети продали водку ребенку, все магазины этой организации прекращают торговать до решения вопроса. Это огромные убытки. А если на каждую точку будет отдельная лицензия, тогда ее отнимут только у одного магазина, - поясняет Вадим Дробиз.

ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Самые серьезные упрощения предлагается сделать для магазинов, расположенных на селе. По статистике, в половине сельских населенных пунктов в России нет магазинов с лицензиями на алкоголь. А все потому, что стоимость и условия получения лицензий делают их недоступными для точек с малыми оборотами.

- В сельской местности нет такого спроса на легальный алкоголь, который мог бы отбить затраты магазина на приобретение лицензии. Поэтому сельские магазины я бы в принципе освободил от уплаты этой пошлины, - считает Вадим Дробиз.

В институте бизнес-омбудсмена предлагают исключить требования к площади магазинов, а право на лицензию разрешить получать индивидуальным предпринимателям. Именно в этой организационно-правовой форме работают многие торговые точки в сельской местности.

- До сих пор государство придерживалось принципа «чем сложнее и затратнее торговля алкоголем, тем лучше». Однако мы видим, что в условиях нашей страны с ее обширными территориями гораздо успешнее сработала бы ставка на увеличение количества легальных торговых точек. Это и рост собираемости акцизов, и участие в решении проблем здравоохранения, - констатирует Борис Титов.

По его словам, сейчас около миллиона человек отсечены от легальной торговли алкоголем. Они им все равно торгуют, потому что спрос на горячительные напитки есть всегда, но делают это нелегально. А это приводит к многочисленным рискам - как для покупателей, так и для продавцов.

- Людям ничего не остается, как ходить по краю административных, а то и уголовных правонарушений. Не проще ли разом вернуть их в лоно закона и порядка?! – резюмирует Борис Титов.

Ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей будет представлен президенту в ближайшее время.