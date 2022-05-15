Антон Алиханов напомнил Польше про российский газ в ответ на «идею» «демилитаризовать Калининград»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 15 мая, польский военный эксперт, бывший замминистра обороны страны Ромуальд Шереметьев заявил «о необходимости демилитаризовать Калининград».

Он объяснил это тем, что в случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО восточный фланг альянса укрепится. Также новые страны - участники организации помогут альянсу занять доминирующее положение в Балтийском море. А Калининград, дескать, сможет этому помешать при новом раскладе сил.

Свою «мечту» генерал объяснил довольно образно.

«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», - заявил Шереметьев в интервью польской газете DoRzeczy.pl.

Ранее в этот же день Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

- Я думаю, что вопрос по Финляндии лучше спрашивать у других губернаторов, наверное, не у калининградского.

- Да, а вот о «мечте» Ромуальда Шереметьева...

- А по поводу поляка, ну, мы привыкли.

- Да, мы, Антон Андреевич, раньше такое уже комментировали.

- Честно говоря, я сейчас так понимаю, что у них там идет война за политическое наследство Качиньского, который не в лучшей форме. И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами.

Ну, они там делят, кто из них партию возглавит, видимо, вот эту вот - «Право и справедливость». Такое у меня ощущение.

Но, я думаю, что сейчас - как только Польша ощутит на себе все «прелести» того, что такое в реальности – отсутствие российского газа, угля и других товаров из России, стратегически необходимых, - риторика может немного поменяться.

Ну, посмотрим.

- Ну, то есть, что бы вы им - как человек, который там, рядом с Польшей, - посоветовали бы?

- Честно говоря, ничего, Александр.

Я уже, как-то, хоть и рядом, но, мне кажется, что с той стороны - полная глухота.

И они ничего не хотят ни слушать... у них там свое какое-то кино, они смотрят «в него», верят и строят какие-то там планы.

Ну, а мы тоже смотрим за ними, присматриваем, следим, но пока, мне кажется, на разговор они не настроены конструктивный.

- Вот еще один вопрос. Я недавно с вашим коллегой разговаривал, с губернатором Хабаровского края Дегтяревым, который ездил к Лукашенко. И они договорились экспорт белорусский направить, значит…

- На восток!

- Да. Вот. Слышали про это?

- Ну, с учетом того, что - новый шелковый путь, собственно говоря, и российскую, и белорусскую территорию затрагивает, я думаю, что для тех же белорусов не сильно сложно, это вполне укладывается в такую нормальную экономическую логику.

- Понял. Ну, ладно. Спасибо вам огромное!

- Пока!

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