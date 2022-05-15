Потрясенный Борис Корчевников сделал полное боли заявление

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников известен своей воцерковленностью. Глубоко верующий телеведущий крайне редко осуждает кого-то и старается жить по христианским канонам. Однако недавние события настолько потрясли звезду экрана, что он выступил с полным боли заявлением.

В Турине прошел финал песенного конкурса Евровидение. Победу в нем отдали Украине, которая нарушила главное правило конкурса. Солист Kalush Orchestra устроил подлую провокацию после выступления. Он стал выкрикивать со сцены политические лозунги. А ведь устроители музыкального конкурса не раз заявляли, что они вне политики.

Однако этот выпад украинцев организаторам Евровидения пришелся по душе. Они решили, что высказывания Kalush Orchestra "носят гуманитарный, а не политический характер".

Впрочем, этот песенный смотр давно славится своими скандалами и, мягко скажем, не совсем нормальными участниками. Борис Корчевников не смог смолчать и сказал все, что думает по этому поводу.

"Более менее все западное искусство последних лет 50 - такое. Всепобеждающая поломка, возвеличенное уродство, вывих, девиация - застывшие в стали и рамах нечистоты души. А иногда и тела. Ну вот такие они теперь. Бога потому что изгнали. И стали такими", - заявил телеведущий.

Он назвал Евровидение "ежегодным парадом и европейской анти-Пасхой". "Варфолемеевская ночь - шабаш ведьм в помесь с гей-парадом и духом свального греха. Черная месса с элементами древней храмовой проституции, факельного шествия, политики и прочих женщин с бородами", - не сдержался Борис.

Он констатировал: "Чтобы победить на таком конкурсе сегодня, надо, во-первых, мало что уметь, а во-вторых, просто присягнуть сатане. Способов присяги сегодня море. Один из них - крикнуть «слава Украине». И все, присягнул".

Корчевников не скрывает своей радости от того, что России более нет на этом конкурсе. "Милость Божья, что Россия выведена из этого морока", - резюмировал он.