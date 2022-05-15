Сбежавшей из России Алле Пугачевой нашли мужа моложе Максима Галкина

Алла Пугачева сейчас находится в Израиле. Фото: Евгения ГУСЕВА

О сбежавшей в Израиль Алле Пугачевой нет никаких вестей. Раньше пятый муж певицы Максим Галкин держал всех в курсе событий. Он публиковал фото и видео с Примадонной, делился семейными радостями. Но сейчас все изменилось. Шоумен забросил соцсети. Находясь в неведении, поклонники чего только не думают. Особенно после того, как известная ведунья сообщила о проблемах в браке Пугачевой и Галкина.

"В программе Аллы Пугачевой нет женского счастья. У нее могут начаться проблемы в семье и даже может дойти до развода. Семья держится во многом благодаря Алле Борисовне. Только она способна выдержать несносный характер мужа", - огорошила недавно нумеролог Клара Кузденбаева.

Поклонники звезды уверены, что сбежавшая в Израиль артистка вернется обратно в Россию, но, скорее всего, уже без мужа Максима Галкина. Слухи о предстоящем разводе певицы нарастают как снежный ком, хотя никаких официальных комментариев по этому поводу нет.

Между тем, 73-летней артистке уже подыскали шестого супруга. Моложе прежнего.

Блогер Лена Миро пристально следит за судьбой Аллы Борисовны и всячески желает ей счастья. Потому обозревательница и решила выступить в роли свахи. Она назвала кандидатом на руку и сердце артистки 40-летнего Диму Билана, который неожиданно выложил фото у ЗАГСа с провокационной надписью: "Пришел, сдаюсь!"

Дима Билан. Фото: СОЦСЕТИ

Учитывая давние холостяцкие привычки артиста и его непростой характер, рядом с ним может быть только женщина опытная и прекрасная во всех отношениях. "К счастью, скоро освободится Аллочка Борисовна Пугачева! За Филиппом она уже была замужем, с Максимом венчалась тоже, справится и с проказником Димой. Скажет ему: «Ну-ка, Витек, завязывай ты с этой своей печалью и неудачами в личной жизни!» И поведет под ручку в третий раз венчаться. Да и Аллочке будет повод вернуться назад с чужбины", - написала в блоге Миро.