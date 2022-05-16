Военная спецоперация на Украине 16 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 мая 2022 года.

Группа американских наемников ликвидирована на территории завода "Краситель" в городе Рубежное. Об этом сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов. Он отметил, что в его распоряжении находятся документы погибших американцев, в частности, 35-летнего уроженца Вашингтона Джозефа Уорда Кларка.

Белоруссия опасается провокаций на границе со стороны Украины, заявил первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РБ Игорь Король. По его словам, около границ Белоруссии Украина сконцентрировала более 10 тысяч.

Египетский бюджет потерял 7 миллиардов долларов (130 миллиардов египетских фунтов) из-за кризисной ситуации вокруг Украины. Как сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, что косвенные последствия событий на Украине оцениваются для экономики Египта еще более чем в 18 миллиардов долларов.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:34 Зеленский назначил Игоря Танцюру новым командующим Силами территориальной обороны ВСУ

16 мая:

22:57 Посольство США заявило о завершении переброски на Украину 89 гаубиц М777

22:11 Обозреватель Lidovky Леко заявил, что восстановление Украины потребует от Запада жертв

21:57 Кадыров призвал Эрдогана не эвакуировать раненых украинских боевиков с "Азовстали"

21:08 Помощник Кадырова заявил о гибели семи американских наемников в Рубежном