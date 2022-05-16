Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант Мурашки развязал язык украинскому диверсанту

Спецоперация продолжается на территории Украины. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с наградными листами на героев спецоперации «Z». Все они заслужили в бою государственные награды.

Украинские националисты отчаянно пытаются освоить диверсионную войну. Нападения готовят у лесных дорог по которым российские военнослужащие доставляют в украинские города гуманитарную помощь и медикаменты.

Тактику украинских диверсантов российские военнослужащие уже хорошо изучили, а потому выявляют засады и бьют на упреждение.

«В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще учил своих командиров так: «Не употребляйте команды «стой». А в сражении: «нападай», «руби», «коли», «ура», «барабаны»,«музыка»». К словам генералиссимуса, который на века завещал нам свою «Науку побеждать» российские воины прислушиваются. Он не проиграл ни одного сражения, а неприступную по тем временам турецкую крепость Измаил русские воины под его командованием взяли за день.

Фото: Минобороны РФ

В эти майские дни на Суворовской площади и в Мраморном дворце Санкт-Петербурга проходят памятные торжественные мероприятия посвященные годовщине открытия памятника русскому полководцу Александру Суворову (установлен накануне годовщины смерти 17 мая 1801 года). В честь генералиссимуса в филиале Государственного Русского музея, состоялся концерт. Солисты Мариинского театра Эвелина Агабалаева и Игорь Барбаков исполнили шедевры мировой оперной классики и известные песни.

Фото: Минобороны РФ

МИНЫ ВЫВЕЛИ К ПОЗИЦИЯМ НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший лейтенант Дмитрий Торсунов

Старший лейтенант Дмитрий Торсунов. Фото: Минобороны РФ

«Сводная группа разминирования под руководством старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова получила задачу провести инженерную разведку и разминирование дорог перед наступлением подразделений ВС РФ в районе одного из населенных пунктов. Группа скрытно выдвинулась в район выполнения задач за передним краем в район обороны противника, где провела инженерную разведку дороги, в результате чего было обнаружено и обезврежено более 50 противотанковых мин. Продвигаясь далее по участку местности, Дмитрий Торсунов обнаружил установленные противником заграждения в виде поваленных деревьев, опутанных колючей проволокой, за которыми находилась позиции украинских националистов.

Несмотря на численное превосходство противника, российские саперы смело вступили в бой.

Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, старший лейтенант Дмитрий Торсунов грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела и нанес упреждающий удар по подразделению неонацистов. Группа националистов, пытаясь перегруппироваться для отражения атаки российских саперов, понесла большие потери и была вынуждена отступить, бросив оружие и боеприпасы. Группа старшего лейтенанта Торсунова продолжила выполнять задачи и, проделав проходы в заграждениях, обезвредила и уничтожила еще 20 противотанковых мин.

В ходе умелых самоотверженных действий саперов маршрут движения был очищен от мин и заграждений противника, что способствовало стремительному наступлению и освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов».

КОГДА И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Рядовой Александр Юдаев

Рядовой Александр Юдаев. Фото: Минобороны РФ

«Перед батальонно-тактической группой мотострелков, в составе которой действовал гранатометчик рядовой Александр Юдаев, была поставлена задача – организовать оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских радикалов.

Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи и взять город под свой контроль. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, рядовой Юдаев, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета наносил существенный урон прорывающимся боевикам.

В течение дня группа, в составе которой действовал Александр, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению противника. Вечером националисты решили обрушить всю свою мощь на данный участок обороны и приступили к наступлению, сопровождая его массированным артиллерийским и минометным огнем. В результате одного из залпов Александр получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, однако из боя не вышел и продолжил гранатометным огнем уничтожать противника. В результате мужественных и самоотверженных действий рядового Александра Юдаева обороняющиеся мотострелки выдержали натиск превосходящих числом боевиков и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага».

РАЗВЯЗАЛ ЯЗЫК УКРАИНСКОМУ ДИВЕРСАНТУ

Старший лейтенант Сергей Мурашкин

Старший лейтенант Сергей Мурашкин Фото: Минобороны РФ

«Взвод под командованием старшего лейтенанта Сергея Мурашкина выполнял задачу по обеспечению безопасного прохода российских подразделений. Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу из числа украинских националистов. Внезапно атаковав украинских диверсантов, открыв прицельный огонь по противнику, взводом старшего лейтенанта Мурашкина было уничтожено больше половины националистов. Остальные диверсанты, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен.

Среди пленных боевиков оказался артиллерийский корректировщик, который в ходе допроса выдал местоположение артиллерийских средств радикалов. В ходе пролета беспилотного летательного аппарата над указанным районом, информация о позициях вражеской артиллерии была подтверждена. На основании полученных данных по заданному району был нанесен авиаудар, в результате чего было уничтожено 6 самоходных артиллерийских установок, 2 БТР, 4 пикапа с установленными на них минометами и более 20 националистов.

Самоотверженные действия взвода под командованием старшего лейтенанта Сергея Мурашкина позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных Сил, а также, а также без потерь ликвидировать значительное количество военной техники и живой силы противника».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В филиалах Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко и Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского Министерства обороны России военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик вручены Государственные награды.

Фото: Минобороны РФ

В шести госпиталях Минобороны России проведены церемонии награждения участников спецоперации, где были вручены 28 орденов и медалей согласно Указа Президента России. Во вручении наград участвовал заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров и начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников.

Фото: Минобороны РФ

Стоит отметить, что большей части Государственных наград удостоены военнослужащие из рядового и сержантского состава, участвовавших в специальной военной операции.

Фото: Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Юрий Бобров отметил, что ранее Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях Минобороны России.

Фото: Минобороны РФ

Кстати, социальная реабилитация военнослужащих, получивших тяжелые ранения включает не только мероприятия по восстановлению здоровья, но и индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.