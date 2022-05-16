Правительство Таиланда бесплатно раздаст гражданам кусты конопли

По оценкам правительства, легализация каннабиса принесет в казну государства не менее $290 миллионов в год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Таиланда приняло решение раздать гражданам страны миллион кустов конопли для домашнего выращивания, чтобы отметить принятие нового закона о легализации каннабиса.

С 9 июня жители королевства смогут выращивать кое для кого заветное растение дома при условии, что будут разводить исключительно медицинскую коноплю из которой получается марихуана с низким содержанием психотропных веществ.

– Начиная с 9 июня 2022 года граждане Таиланда смогут выращивать столько каннабиса в своих домах, сколько захотят, – написал в соцсети вице-премьер страны и глава Минздрава Таиланда Анутхин Чанвиракун.

По оценкам правительства, легализация каннабиса в стране, где множество жителей имеет частные дома с приусадебными участками, принесет в казну государства не менее $290 миллионов в год.

Отныне лицензирование при выращивании конопли и производстве марихуаны нужно будет лишь при создании промышленного фармацевтического производства.

На сегодняшний день марихуана полностью легализована на территории Канады, в большей части штатов США препараты конопли можно использовать в медицинских целях, а в некоторых штатах разрешено и их рекреационное употребление. В ряде стран Европы возможен ограниченный оборот марихуаны или декриминализовано ее употребление и хранение в небольших количествах.