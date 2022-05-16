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В мире16 мая 2022 5:25

Куклы Барби в облике Елизаветы II раскупили за считанные секунды

Компания-производитель сообщила, что думает над выпуском еще одной партии
Юрий МАЙБОРОДА
Специальная серия кукол Елизаветы II была раскуплена за несколько секунд.

Специальная серия кукол Елизаветы II была раскуплена за несколько секунд.

Фото: REUTERS

Выпущенные к 70-летию правления Елизаветы II куклы Барби с лицом британской королевы стали настоящим хитом и были раскуплены практически моментально, а многие онлайн-торговцы надеются неплохо на них заработать.

В сети британских универмагов John Lewis сообщили, что все выставленные на продажу куклы были раскуплены буквально в течение трех секунд.

– Большинство продавцов на в Интернете надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене, – сообщили британские журналисты.

Стоимость куклы, изображающей Елизавету II в платье цвета слоновой кости с синей лентой, составляет 95 фунтов стерлингов (около 7,7 тысячи рублей), но, по мнению экспертов, коллекционеры отдадут и в три раза больше за возможность приобрести памятную игрушку.

В компании Mattel, занимающейся производством кукол Barbie, заявили, что с учетом повышенного интереса к модели, может быть выпущена еще одна партия кукол.

Куклы стоимостью в 95 фунтов стерлингов были распроданы почти мгновенно.

Куклы стоимостью в 95 фунтов стерлингов были распроданы почти мгновенно.

Фото: REUTERS

Барби впервые появилась в США в 1959 году и с тех пор стала, пожалуй, одной из самых узнаваемых и любимых кукол у детей многих стран. А вот в некоторых мусульманских государствах игрушка запрещена – там есть свои аналоги Барби, которые выглядят для жителей этих стран более традиционно.

Многие представительницы прекрасного пола, которым посчастливилось родиться похожими на оригинальную Барби, вовсю эксплуатируют свою внешность, а некоторые из тех, кому не так повезло, делают десятки пластических операций, пытаясь добиться сходства с культовой игрушкой.

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