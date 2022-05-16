Куклы Барби в облике Елизаветы II раскупили за считанные секунды

Специальная серия кукол Елизаветы II была раскуплена за несколько секунд. Фото: REUTERS

Выпущенные к 70-летию правления Елизаветы II куклы Барби с лицом британской королевы стали настоящим хитом и были раскуплены практически моментально, а многие онлайн-торговцы надеются неплохо на них заработать.

В сети британских универмагов John Lewis сообщили, что все выставленные на продажу куклы были раскуплены буквально в течение трех секунд.

– Большинство продавцов на в Интернете надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене, – сообщили британские журналисты.

Стоимость куклы, изображающей Елизавету II в платье цвета слоновой кости с синей лентой, составляет 95 фунтов стерлингов (около 7,7 тысячи рублей), но, по мнению экспертов, коллекционеры отдадут и в три раза больше за возможность приобрести памятную игрушку.

В компании Mattel, занимающейся производством кукол Barbie, заявили, что с учетом повышенного интереса к модели, может быть выпущена еще одна партия кукол.

Куклы стоимостью в 95 фунтов стерлингов были распроданы почти мгновенно. Фото: REUTERS

Барби впервые появилась в США в 1959 году и с тех пор стала, пожалуй, одной из самых узнаваемых и любимых кукол у детей многих стран. А вот в некоторых мусульманских государствах игрушка запрещена – там есть свои аналоги Барби, которые выглядят для жителей этих стран более традиционно.

Многие представительницы прекрасного пола, которым посчастливилось родиться похожими на оригинальную Барби, вовсю эксплуатируют свою внешность, а некоторые из тех, кому не так повезло, делают десятки пластических операций, пытаясь добиться сходства с культовой игрушкой.