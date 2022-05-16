Финляндия и Швеция: путь в НАТО открыт

В самой Европе многих смущает прыть, с которой финны и шведы ринулись в НАТО. Фото: Shutterstock

В минувшее воскресенье президент и премьер-министр Финляндии сообщили, что руководство страны приняло решение подать заявку на вступление в НАТО. Сегодня его обсудит парламент, который во вторник наверняка проголосует как надо. То есть, на наших глазах завершается историческая эпоха —ближайший северный сосед сорвет с себя вдруг надоевшую маску нейтрала и встанет в строй под знамёна НАТО. И в России, и в Финляндии понимают, что отношения между некогда дружественными странами изменятся не в лучшую сторону.

С небольшой задержкой, но тем же маршрутом проследует Швеция. Накануне правящая социал-демократическая партия, прежде выступавшая против интеграции с НАТО, все-таки одобрила присоединение к Альянсу, превратив все последующие шаги в формальность. Ведь, как заметила глава немецкой дипломатии Анна Бербок, финны и шведы давно были натовцами, только без членских билетов.

Судя по заголовкам местных СМИ, весь Запад рукоплещет решению северян, а задержавшийся ради такого случая на год на посту генсека НАТО Йенс Столтенберг может уже смело открывать шампанское — он себе место в истории обеспечил. Вместе с двумя другими архитекторами, разрушившими многовековой бастион нейтралитета на Севере Европы, — с госсекретарем США Энтони Блинкеном и британским премьером Борисом Джонсоном.

Впрочем, не все так безоблачно: на пути в Брюссель перед финнами и шведами оказалась … Турция. Президент Турции Эрдоган заявил в субботу, что считает членство двух северных стран в НАТО ошибкой. В этих странах, по его оценке, много "террористических организаций". Турецкий МИД уже представил список требований, которые он считает необходимыми для вступления Финляндии и Швеции в НАТО: Стокгольм и Хельсинки должны отказаться от поддержки осевших в двух государствах и получивших там защиту курдских иммигрантов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней отрядов народной самообороны YPG.

В самой Европе многих смущает прыть, с которой финны и шведы ринулись в НАТО. Ведь еще три месяца назад они туда даже не собирались. Глава итальянской Лиги Севера Маттео Салвини считает, что во время вооруженной эскалации на Востоке Европы не время расширять Альянс за счет Финляндии и Швеции. Важнее сначала погасить существующий конфликт, считает итальянский политик. Схожие мнения высказываются и на Севере континента. Правда, местные элиты их игнорируют, чтобы не портить себе праздник слияния с НАТО.