«Дачи» российских олигархов: каких роскошных вилл на Западе лишились наши богачи

Итальянские пожарные на вилле Владимира Соловьева после поступившего сообщения о поджоге, апрель 2022 г. Фото: Zuma\TACC

Тоскана, Сардиния, Лазурный берег. Российские миллиардеры знают толк в красивой жизни. Однако власти европейских государств продолжают вести охоту на недвижимость состоятельных россиян, находящихся в санкционных списках. На сегодня только во Франции арестовано около 30 объектов недвижимости, четыре яхты, шесть вертолетов и три произведения искусства, принадлежащее гражданам РФ.

В подборке «КП» - самые шикарные виллы и особняки, временно конфискованные странами Евросоюза.

АНГЛИЙСКАЯ СТАРИНА

Одним из первых от «раскулачивания по-европейски» пострадал 68-летний бизнесмен Алишер Усманов. Его виллу на Сардинии арестовали в начале марта. Предположительно, речь идёт о вилле Sa Piantesa, стоимостью в 17 млн евро, которую миллиардер приобрел в 90-е годы.

На момент ареста на территории поместья проходил ремонт, повсюду были разбросаны стройматериалы, бассейн был осушен. Всего, по неофициальным данным, на Сардинии в собственности семьи Усманова находится порядка семи вилл.

Власти Британии также арестовали два особняка, принадлежащие Алишеру Усманову, - поместье XIX века Beechwood House на севере Лондона и тюдоровский Sutton Place в графстве Суррей. Первый миллиардер приобрел в 2008 году за 63 млн долларов. Sutton Place - особняк XVI века находится на юге Англии и оценивается в 40,5 млн долларов. Сейчас оба здания переданы в управление специальным трастам.

Особняк Beechwood House в Лондоне. Фото: Google Карты

ПО СЛЕДАМ ОТРЕКШЕГОСЯ КОРОЛЯ

Роман Абрамович один из тех российских миллиардеров, кто довольно сильно пострадал от санкций, введенных ЕС и Британией. Английская The Guardian писала, ссылаясь на источники в Министерстве финансов и экономики Франции, что Париж арестовал 10 объектов недвижимости, включая поместье Château de la Croë на мысе Антиб, принадлежащих бизнесмену. Замороженные активы оцениваются в 340 млн долларов.

Имение Château de la Croë (Шато де ла Кро) построено в 1926 году. Абрамович приобрел его в 2001 году и сразу занялся реставрацией. На восстановление у российского миллиардера ушло около 30 млн фунтов. В особняке более 12 спален, восемь ванных комнат, одна из них выстроена в форме лебедя. На крыше размещен 15-метровый бассейн, а в подвале - гигантский фитнес-зал и домашний кинозал. Поместье раскинулось на 12 акрах, его окружают леса, а также омывает Средиземное море. Некогда шато принадлежало отрекшемуся от престола английский король Эдуард VIII и его супруге Уоллис Симпсон.

Поместье Château de la Croë Абрамович приобрел в 2001 г. Фото: YouTube

Еще под санкции попало имение Gouverneur с бунгало, теннисными кортами и бассейнами на Сен-Барт, острове в Карибском море принадлежащем Франции.

МАМИН «ГЕРКУЛЕС»

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска также не ушел от французских властей. Его шикарная вилла Heracles на Лазерном берегу неподалеку от Сен-Тропе также оказалась в «черном списке». Поместье и несколько соседних земельных участков бизнесмен приобрел в 2005 году. Помимо особняка на этой территории расположился гостевой дом, флигель для прислуги, а также бассейн и собственный спа-центр. Его соседи - миллиардеры Персидского залива.

Главное здание виллы Heracles. Фото: bearpm.com

В 2018 году владельцем виллы Геркулес, а еще квартиры и особняка а Париже стала компания Terra Services, чьими учредителями значилась полная однофамилица матери Олега Дерипаски и его двоюродного брата. Незадолго до этого была проведена полная реставрация виллы, работы обошлись почти в 18 млн евро.

МАЛЕНЬКИЙ ВЕРСАЛЬ

На Лазурном берегу в самом сердце коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра на мысе Кап-Ферра раскинулся рай для миллиардеров со всего мира. Там же расположилась роскошная вилла Le Trianon. Ее владельцем, по мнению французских властей, является председатель совета директоров «Русской платины» Муса Бажаев.

Вилла представляет собой уменьшенную копию Версальского дворца. Она была построена в 1902 году. Здесь жила дочь сербского короля Петра I Елена Сербская, затем король Лаоса и Кристина Онассис. В конце 2000-х поместье приобрел Бажаев, который организовал дорогостоящий ремонт дома.

Интерьер Le Trianon выполнен в светлых тонах, дизайнеры отдали предпочтение белому мраморы с небольшими вставками из темных оттенков. В особняке насчитывается десять спален в кремовых и голубых тонах, лоджия, выходящая на юг, украшена фресками. На территории поместья для увеселения хозяев и его гостей установлен теннисный корт, бассейн и разбит японский сад.

УЕДИНЕННЫЙ ОСТРОВ

Остров Сардиния словно Лазурный берег - Мекка для олигархов и миллиардеров. В 2012 году на самом популярном у богачей побережье Коста Смеральда владелец «Северстали» Алексей Мордашов приобрел виллу Rocky Ram. Название характеризует скалистый берег, где в бухте Ромаццино и был возведен особняк. До этого поместье принадлежало итальянскому бизнесмену Карло де Бенедетти, чья издательская группа выпускает крупнейшую газету Италии La Repubblica. Сделка обошлась российскому миллиардеру в 113 млн евро. Правда, стоит заметить, что до сих пор доподлинно неизвестно, кто именно стал владельцем Rocky Ram. Но фамилия Мордашова упоминается чаще всего.

Изначально в особняке насчитывалось 19 комнат, затем их количество увеличили до 25, на территории расположено несколько бассейнов и собственный пирс. Со трех сторон поместье омывается морем, изолируясь от окружающего мира. Однако отдохнуть на берегу Тирренского моря глава «Северстали» вряд ли сможет в ближайшее время - в начале марта Rocky Ram была арестована итальянскими властями, как и его яхта Lady M стоимостью 65 млн евро.

АЛАЯ ЖЕРТВА

Еще одной жертвой санкционной охоты стал журналист Владимир Соловьев. В марте Финансовая гвардия арестовала две его виллы на озеро Комо. Еще один особняк в Грианте пока не попал в поле зрения итальянских властей. Все три виллы оцениваются в 8 млн евро.

Вид на комплекс зданий виллы Владимира Соловьева у озера Комо, Италия. Фото: REUTERS

В апреле неизвестные напали на итальянские дома Соловьева. Они окрасили в красный цвет воду в бассейне и забрызгали алой краской стены виллы в Пьянелло-дель-Ларио, которую журналист приобрел в 2013 году. Над входной дверью злоумышленники оставили оскорбительные надписи. Днем ранее нападавшие попытались поджечь небольшой особнячок в Менаджо, но возгорание удалось быстро потушить.

СОСЕД БЕРЛУСКОНИ

Бывший пилот Формулы-1 23-летний Никита Мазепин лишился итальянской виллы на северо-востоке Сардинии в окрестностях города Портиско. Поместьем он владел на пару с отцом Дмитрием Мазепиным, бывшим совладельцем компании «Уралхим». Приблизительная стоимость недвижимости составляет порядка 105 млн евро. Соседи Мазепиных сплошь одни бизнесмены и знаменитости, в том числе Сильвио Берлускони.

Виллу находится на прекрасном и дорогостоящем побережье Коста Смеральда. С территории поместья, где размещен бассейн, открывается сказочный вид на Тирренское море. На первом этаже особняка, помимо гостиной, столовой и большой кухни, оборудован домашний кинотеатр, бильярдная, бар и винный погреб. На втором этаже находятся жилые комнаты - спальни с собственными ванными комнатами и несколько гостевых.