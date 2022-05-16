Башмету не смогли отказать: на тридцатилетие "Солистов Москвы" приедут камерные оркестры со всего мира

Юрий Башмет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вообще-то, "Солисты Москвы" появились не тридцать, а тридцать шесть лет назад. Еще в 1986 году талантливый альтист Юрий Башмет собрал вокруг себя коллектив музыкантов-виртуозов. Однако - увы и ах, коллектив не просуществовал долго. Случились известные события с развалом Союза и многие музыканты в поисках лучшей доли скрылись за рубежом.

Башмет не опустил руки и в 1992 году полностью собрал новый состав ансамбля еще лучше прежнего. С нынешними "Солистами Москвы" маэстро провел тридцать лет своей жизни.

Обновленный коллектив дебютировал 19 мая 1992 года на сцене Большого зала Московской консерватории. В память об этом событии 19 мая 2022 года на той же самой площадке состоится главный концерт фестиваля, в котором примут участие камерные коллективы из других городов и стран. В том числе - прозвучит мировая премьера сочинения Кузьмы Бодрова.

Но одним концертом дело не закончится. К юбилею коллектива приурочили Первый фестиваль камерных ансамблей. Поэтому концертов будет шесть, два из которых - с этническим колоритом, ведь в Москву пожалуют гости из Узбекистана и Армении.

Торжественные мероприятия начнутся уже 16 мая, на летящей сцене ГЭС-2, где выступит ансамбль - именинник. В исполнении «Солистов Москвы» прозвучит «Музыкальная ретроспектива за 30(0) лет», вобравшая в себя сочинения Баха, Чайковского и Моцарта, а также пьесы современных композиторов, написанные специально для коллектива.

Сразу два концерта запланированы на 18 мая. Государственный камерный оркестр Армении, старейший коллектив, отметивший в этом году свое шестидесятилетие, выступит в Концертном зале имени П.И.Чайковского. Прозвучит Симфония для струнных и литавр Мирзояна – сочинение, ставшее символом армянской национальной музыки второй половины ХХ столетия.

В этот же день в концертном зале «Зарядье» представит программу с английским акцентом камерный ансамбль «Солисты Нижнего Новгорода»: коллектив привез в Москву редкозвучащие сочинения британских композиторов Джона Айрленда и Джеральда Финци.

Снова тяжелый выбор предстоит 20 мая. В «Зарядье» выступит снискавший славу за рубежом Филармонический камерный оркестр Новосибирска, да не один, а с великим скрипачом Вадимом Репиным и выдающимся гобоистом и дирижером Алексеем Уткиным. В программе запланированы произведения Моцарта, Баха, Чайковского и Равеля.

Но в этот же вечер в Большом зале консерватории музыканты из Узбекистана будут играть итальянскую музыку! Самый востребованный коллектив страны, Камерный оркестр «Солисты Узбекистана» привез шедевры итальянского неоклассицизма, а также произведения современных узбекских композиторов.

Что выбрать и куда пойти - даже не представляем. Разорваться, что ли.

КСТАТИ

Если суммировать все расстояния, которые музыканта ансамбля проехали, пролетели или проплыли за годы своей концертной деятельности, то получится, что коллектив осуществил кругосветное путешествие по Экватору Земли более 39 раз.