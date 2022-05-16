Дмитрий Песков: На всех военных, вышедших из «Азовстали» и сложивших оружие, распространяются нормы международного права

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил в понедельник,16 мая, что десять украинских военных, находившихся внутри завода «Азовсталь», вышли с белыми флагами. (Позже пришла информация, что они вышли, чтобы «инициировать переговоры».) До этого, благодаря нашему Минобороны, там удалось спасти несколько десятков гражданских, в том числе и детей.

- ... Как бы вы оценили эту информацию? - такой вопрос журналист «Комсомольской Правды» задал в тот же день официальному представителю Кремля. - Является ли это, на ваш взгляд, результатом гуманного - во всех отношениях - приказа нашего Верховного Главнокомандующего прекратить штурм «Азовстали»?

Вот - дословно - ответ Пескова:

- Безусловно, приказ этот был отдан, исходя из гуманитарных соображений. Об этом говорил сам президент Путин.

Я хочу еще раз вам напомнить, что президент Путин тогда приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти с этого завода, выйти из подземелья. И затем проследовать в любую сторону. Или в сторону Западной Украины, или в сторону других регионов, на их выбор.

Также было предложено всем военным, которые там находятся, сложить оружие, сдаться, выйти, под гарантию того, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права.

- И второй вопрос на тему того же приказа. В СМИ подробно пишут уже о том, чьи военные инструкторы и представители разведок каких стран блокированы в «Азовстали». Располагал ли наш Верховный Главноаомандующий такой информацией, когда отдавал приказ прекратить штурм «Азовстали»? А сейчас - располагает?

- Я не могу судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ, - сказал пресс-секретарь. - Думаю, что это целиком и полностью прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом.

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