Жены "азовцев" дошли до Папы Римского

Жены украинских солдат "Азова" на приеме в Ватикане. Фото: REUTERS

Жены нацистов из батальона "Азов" еще недавно вместе с мужьями записывали видео, как учат своих детишек резать москалей и сепаров, петь бандеровские песни, зиговать и выражать украинский патриотизм исключительно бандеровскими способами. Кидали "зиги" они и сами с большим удовольствием по всякому поводу и в любом месте. Еще любили фотографироваться с флагами со свастикой.

Но с недавних пор они вдруг вспомнили, что они уже чуть ли не вдовы. И бросились спасать своих мужей. Начали обращаться ко всем мировым лидерам подряд с просьбами и даже требованиями, чтобы они вывели их мужей из подвалов "Азовстали". К слову, о мирных женщинах, детях и стариках, которых их мужья держали у себя в качестве "живого щита" ни одна из этих жен не сказала ни слова. И ни разу не призвали своих же мужей отпустить мирных заложников.

Зато плач по "невинно знищаемым" с каждым днем становился все громче. Телеграм-каналы, блоги, телеканалы – все было задействовано для них, несших свой плач по всему миру.

А несколько жен "азовцев" с апреля перебрались жить в Италию, где принялись жалобить "прогрессивную общественность" Запада. И, в конце концов, смогли добраться даже до Папы Римского. На прием к понтифику они отправились почему-то в сопровождении продюсера "Пусси райот" Петра Верзилова, имевшего большой опыт организации "гастролей". В качестве жены какого "азовца" Верзилов встречался с Папой, никто так и не сообщил, но в украинских соцсетях его покрыли отборным матом за то, что «подсуетился и присоседился».

Не сказать по опубликованным фото, что Папа Римский был счастлив от этого рандеву. Все, чего смогли добиться от него жены "азовцев", так это обещания молиться за жизнь их мужей. То ли Папе не рассказали ничего про "Азов", не ознакомили с их "подвигами", но желаемого результата женам "азовцев" и тут добиться не удалось.

Все эти еще недавно верткие девицы снова начали давить на жалость. В последнем записанном ими видео они рассказывают, что их мужья пьют в день не больше одного стакана технической, не пригодной для питья воды, что выбираются изредка наверх, дабы поискать какого-то пропитания, что их бомбят, по ним стреляют. В общем, бедные - бедные. Но ни слова не говорят о том, как "азовцы" терроризировали весь Мариуполь, как загнали мариупольцев в подвалы, откуда те выбирались, чтобы набрать стакан воды, текущей по асфальту, собирали дождевую воду, теряли сознание от обезвоживания и голода. Как их мужья забавы ради палили по мирным. Кого делая инвалидом на всю жизнь, а кого и убивая.

Мы много раз говорили про то, что бумеранги возвращаются. Малой части вернувшихся бумерангов из запущенных "азовцами" хватило для того, чтобы их родственники начали плакать о негуманности обращения с карателями из "Азова". При этом, они настаивают на том, что тех должны избавить от сдачи в плен.

И никакого раскаяния они не испытывают ни за то, что делали их мужья, ни за то, что делали сами и какими воспитывали детей.

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