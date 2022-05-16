«Москвич» не сразу строился: легендарный автомобиль обещают снова запустить в производство. Каким он будет

Посетители выставки "Мечта Москвича" в павильоне Музея транспорта на ВДНХ. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В конце марта компания Renault заявила о приостановке работы своего завода в Москве. 16 мая иностранный собственник принял решение закрыть предприятие.

— Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

На мощностях предприятия выпускали кроссоверы Renault Duster и Kaptur, а также Nissan Terrano. Завод расположен в цехах бывшего АЗЛК («Автозавод им. Ленинского комсомола») на Волгоградском проспекте. Вторую часть цехов сейчас занимает «Технополис Москва» — это кластер, в котором работают высокотехнологичные предприятия.

Завод компании "Рено Россия" на Волгоградском проспекте в Москве. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сергей Собянин рассказал, что Москва постарается сохранить большую часть коллектива «Рено». Основным партнером возрожденного автозавода станет КАМАЗ. На первом этапе на экс-«Рено» планируется организовать производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей. Кстати, Камский завод давно уже выпускает не только самосвалы и спецтехнику, а также работает над созданием легковых электромобилей. Кроме того, совместно с КАМАЗом и Минпромторгом работают над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов. То самое импортозамещение.

Цех готовой продукции на заводе Renault в Москве. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

НАЧИНАЛИ С «ФОРДОВ»

История АЗЛК началась в ноябре 1930 года. Тогда он назывался «Государственный автосборочный завод имени КИМ (Коммунистический интернационал молодежи — прим. авт.). Одно время был филиалом Горьковского автозавода, но в 1939 году стал самостоятельным предприятием.

Первые три года собирали «Форды»: Model A — фаэтон, легковушку с откидным верхом, и Model АА — грузовик. Потом на документацию купили лицензию и стали выпускать те же машины под маркой ГАЗ.

В военное время предприятие штамповало снаряды, ремонтировало технику и даже наладило выпуск запчастей для иностранных военных машин, которые присылали по ленд-лизу.

Легендарные малолитражки «Москвич» начали выпускать в 1946 году. «Москвичом» их назвали, так как готовились праздновать 800-летие основания города. Первой машиной была модель «Москвич-400», собранная по образцу Opel Kadett K38. Автоисторики спорят о том, где советские инженеры взяли чертежи. «Кадетт» выпускали на немецких заводах. По одной версии, все чертежи были утрачены в войну и наши восстановили их на основе сохранившихся машин. По другой теории, схемы Opel получили в качестве репарации.

"Москвич-400" на ралли классических авто в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первой самостоятельной разработкой в 1956 году стал седан «Москвич-402». А его модернизированная версия 407 через два года на Всемирной автовыставке в Брюсселе получила золотую медаль. Модель продавалась в Союзе, странах соцлагеря и пошла на экспорт в Западную Европу.

Отреставрированный "Москвич-407", некогда трудившийся в милиции в Бресте. Фото: Иван ВИСЛОВ

ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ БИЗНЕС-КЛАСС

70-е называют лучшим временем в истории московского завода. Половина, а по некоторым данным, до 65% всех производимых машин, шло на экспорт. Но тут АЗЛК загнал себя в тупик.

Сборка автомобилей "Москвич" на главном конвейере Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, 1974 г. Фото: Валентин Хухлаев/ТАСС

Внешне модели обновляли, совершенствовали эргономику салона, но слабым местом были двигатели. Применили движки ВАЗ и Уфимского моторного завода. А они морально устарели. На рубеже 90-х внутри завода начали строить площадку для сборки новых моторов. Но с развалом страны модернизация встала. АЗЛК шел к банкротству и московское правительство взяло его в доверительное управление.

Чтобы спасти предприятие, нашли зарубежных партнеров — компанию Renault, которая предоставляла свои моторы. В 1997 году появились модели «Юрий Долгорукий», «Калита», «Князь Владимир» с иностранными двигателями. В те же годы разработали «Москвичи» с электродвигателем, но в серию они не пошли.

Автомобиль "Князь Владимир" - детище АО "Москвич" из 90-х. Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/.

Новый директор Рубен Асатрян хотел сделать ставку на выпуск авто бизнес-класса. За что на интернет-форумах поклонники марки шлют ему многочисленные проклятия. Загубил! В 1998-м был дефолт, французские моторы покупать из-за скачков курса не смогли. Еще через пару лет завод признали банкротом, ликвидация завершилась только в 2010 году.

Автомобили с недостающими деталями у завода "Москвич", 1998 год. Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

В разгар банкротства в 2005 году «Рено» вместе с правительством Москвы на базе бывших цехов АЗЛК организовали завод «Автофрамос». Стали выпускать машины Renault и наладили выпуск комплектующих для демократичной модели Logan, которая тогда была на пике популярности в России. Позже французский автоконцерн полностью выкупил у правительства его долю акций. За годы работы с конвейера сошли свыше 1,5 млн авто.

2005 год, производство модели Renault Logan на заводе ОАО "Автофрамос". Фото ИТАР-ТАСС/ Василий Смирнов

Кстати

Во время банкротства товарный знак и эмблему «Москвича» купила немецкая фирма Volkswagen AG. Машины они выпускать под этим брендом не стали, но право на название до сих пор за ними. Так что при возобновлении производства придется решить и этот юридический вопрос.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Последнюю модель возрождать бессмысленно»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

- Ситуация сложная. Для производства автомобилей необходима платформа (база, на которой собирают разные автомобили одной или даже нескольких марок — прим. авт.), запчасти, двигатели. Ничего этого сейчас нет. Последний «Москвич», который сошел с конвейера в 2002 году — это по сути поделка из 1976 года. А его двигатель выпускался с 1966 года. Возрождать эту модель сейчас бессмысленно: она не отвечает ни потребностям россиян, ни требованиям безопасности к современным авто.

Вариантом быстрого решения проблемы может стать привлечение иностранного партнера под сборку на заводе машин. Создание новой машины — это годы и годы. Инженерные изыскания, испытания, сертификация. Должен быть выпуск на конвейере, тиражом, а не штучное производство. Иначе детали будут стоить как крыло самолета. Оборудование Renault пригодно для производства их машин. Мы не сможем на нем же собирать другие авто.

Досье «КП»

Легенды завода

Фото: ru.wikipedia.org

«Москвич-415». Первый внедорожник (спроектирован в 1958 году). У него было сразу два топливных бака. Но в серию он не пошел, чиновники его не заметили.

«Москвич-444». Предтеча горбатого «Запорожца». ЗАЗ-965 выпустили в 1960-м, а за четыре года до этого сделали похожий на него «Москвич». Но в итоге производство отдали украинскому заводу.

Фото: ru.wikipedia.org

«Москвич-408». Седан 1964 года называют самым красивым образчиком советского автопрома. На презентации во время Лондонского автосалона он смотрелся в разы элегантнее основных конкурентов Opel Kapitan A, BMW 1500, Renault 8.

Фото: ru.wikipedia.org

«Москвич-433» и модификация с улучшенным двигателем 434. Массовый фургон, задняя дверь которого состояла из двух горизонтальных створок: одна поднималась вверх, другая откидывалась вниз. Были вариации машины для районов с жарким климатом, экспортный (с более мощным мотором) и с правым рулем. Последние продавали в Великобританию и поставляли советским почтальонам, чтобы те лишний раз не выходили на дорогу, а сразу оказывались на тротуаре.

Фото Бориса Саранцева /ИТАР-ТАСС/

АЗЛК-2141 или «Алеко». Последняя машина завода. В нее пробовали ставить разные двигатели, делать на ее базе пикапы, полноприводные седаны. Всего выпущено свыше 700 тысяч экземпляров в разных модификациях.

Сказано!

«Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с «Рено», и с его конвейера сходили «Логаны», «Дастеры» и «Сандеро». В 2022 году мы откроем новую страницу в истории «Москвича». - Мэр Москвы Сергей Собянин.