Правительство России упрощает ввоз компьютеров, смартфонов и раций

Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление должно помочь избежать дефицита электроники в России. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Правила ввоза в Россию в 2022 году компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций будут упрощены. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.
- Без этих электронных устройств современному человеку сложно представить жизнь. Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка, - рассказал Мишустин.
В пресс-службе правительства уточнили, что подписанное премьером постановление позволит не допустить дефицита электронных устройств в России на фоне санкций.
Мишустин также сообщил, что правительство обнуляет ввозные пошлины на оборудование, сырье и материалы, необходимые для реализации крупных инвестпроектов. Прежде всего, речь идет о сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и сфере IT.
Премьер напомнил, что ранее такие решения были приняты в отношении товаров первой необходимости – лекарств и продовольствия.
- Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств, - отметил Мишустин.
Еще одно решение кабмина касается поддержки автопроизводителей в условиях санкций. Для компаний, у которых заключен специальный инвестиционный контракт, в том числе для иностранных инвесторов с заводами в России уплата утилизационного сбора перенесена на декабрь. Как отметил Мишустин, это поможет компаниям освободить значительные ресурсы на пополнение оборотных средств для бесперебойной работы конвейеров, а также поддержать занятость в регионах.
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