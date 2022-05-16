Правительство России упрощает ввоз компьютеров, смартфонов и раций

Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление должно помочь избежать дефицита электроники в России. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правила ввоза в Россию в 2022 году компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций будут упрощены. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

- Без этих электронных устройств современному человеку сложно представить жизнь. Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка, - рассказал Мишустин.

В пресс-службе правительства уточнили, что подписанное премьером постановление позволит не допустить дефицита электронных устройств в России на фоне санкций.

Мишустин также сообщил, что правительство обнуляет ввозные пошлины на оборудование, сырье и материалы, необходимые для реализации крупных инвестпроектов. Прежде всего, речь идет о сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и сфере IT.

Премьер напомнил, что ранее такие решения были приняты в отношении товаров первой необходимости – лекарств и продовольствия.

- Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств, - отметил Мишустин.

Еще одно решение кабмина касается поддержки автопроизводителей в условиях санкций. Для компаний, у которых заключен специальный инвестиционный контракт, в том числе для иностранных инвесторов с заводами в России уплата утилизационного сбора перенесена на декабрь. Как отметил Мишустин, это поможет компаниям освободить значительные ресурсы на пополнение оборотных средств для бесперебойной работы конвейеров, а также поддержать занятость в регионах.

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