Работа сжигает дотла: Почему больше половины россиян чувствуют профессиональное выгорание, и что с этим делать

Почему возникает выгорание? Подавляющее большинство «выгоревших» участников опроса пожаловались на эмоциональную усталость от работы и низкую зарплату. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Я не в ресурсе» - есть такое модное ныне выражение. Дескать, не хватает мне жизненных сил, энергии и желания продуктивно работать. Эта проблема называется выгоранием. И оказывается, мучаются ей больше половины россиян. Это показал опрос, который провели платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и компания AIBY.

- Выгорание - это когда все вроде бы хорошо: работа есть, нормальные отношения с коллегами, в семье… Но при этом что-то не так, - объясняет кандидат психологических наук Александр Невеев.

Почему возникает выгорание? Подавляющее большинство «выгоревших» участников опроса пожаловались на эмоциональную усталость от работы и низкую зарплату. Мол, не осталось никаких сил вкалывать, тем более за такие смешные деньги. Почти половина опрошенных даже готова уволиться – вот до какой критической стадии дошло выгорание.

- Все эти ответы говорят лишь о том, что человек, чувствуя себя эмоционально выгоревшим, пытается убежать сам от себя, - комментирует Александр Невеев. - В моей практике глубинная причина неудовлетворенности жизнью тех, у кого все хорошо, скрывается в поиске смысла жизни. Человек говорит – да, у меня все есть, но какой в этом смысл?

Психолог Наталья Панфилова дополняет, что выгорание, в отличие от усталости и лени - это устойчивое состояние. И само оно вас не отпустит. Как же его побороть?

- Разгрузите себя от привычных дел. Оставьте что-то одно, что не вызывает сильного внутреннего сопротивления, - советует психолог Наталья Панфилова. - Лучше всего, конечно, пойти в отпуск. Пусть весь мир подождет, но это поможет вам восстановить силы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Считаете ли вы себя выгоревшим?

Несомненно 54%

У меня нет признаков выгорания 39%

Не воспринимаю выгорание всерьез 7%

В чем причина вашего состояния?*

Потеря мотивации и эмоциональная усталость 50%

Небольшая зарплата 37%

Внутренняя неудовлетворенность и «синдром самозванца» (неспособность принять свои успехи как личную заслугу) 32%

Нехватка времени на личные и рабочие задачи 31%

Напряженные отношения в коллективе 29%

По данным hh.ru и компания AIBY. Опрошено 1250 человек старше 18 лет.

* Отвечали только «выгоревшие».