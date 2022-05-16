McDonald’s уходит из России навсегда. Чтобы вернуться под новым именем

Американская компания объявила о продаже своего бизнеса в РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

«РУССКИЕ» АМЕРИКАНЦЫ

Есть такое правило хорошего тона - ругать «макдак». Дескать, и местных конкурентов они душат, и культуру свою западную насаждают: сегодня ты Биг-маку рад, а завтра прешь на гей-парад. Да еще и еда у них вредная, жалуются люди, уплетающие на обед макароны с сосисками.

Пожалуй, отчасти оно и так. Да только «Макдональдс» никогда и не претендовал на сердца адептов здорового образа жизни. Сила его в другом.

В бизнес-модели. Может, «макдак» и американский, но его 850 российских ресторанов почти всю свою продукцию закупали у наших фермеров. За редким исключением вроде картошки-фри, и вовсе не американцы виноваты, что мы так и не научились делать ее по-человечески.

В ценах. Перед закрытием ресторанов Биг-мак стоил 140 рублей, тогда как самый дешевый бургер российских «конкурентов» обходится в 2,5 раза дороже.

- Макдональдс изначально спроектирован технологически как бизнес для работы по экстремально низким ценам. «Теремок» и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты «Макдональдсу», потому что мы так не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга, - писал в соцсетях основатель сети ресторанов русской еды «Теремок» Михаил Гончаров.

В высоких стандартах. Именно благодаря ресторанам McDonald’s, пришедшим на наш рынок в стремительно возвращающихся 90-х, постсоветский человек с удивлением узнал, что обслуживающий персонал может улыбаться. «Макдак» со товарищи учили наш общепит работать по мировым стандартам точно так же, как Renault прорубал окно в Европу нашему автопрому.

Сейчас эти окна заколачивают с обеих сторон под радостные крики «Ну и пусть валят, сами все сделаем». Оставим без ответа риторический вопрос, что же нам мешало «сделать» свой аналог все эти годы. Скажу больше: да и не нужен был аналог. McDonald’s, «Теремок», Burger King, «Крошка Картошка» и их товарищи по цеху прекрасно сосуществовали на российском рынке, и каждый был хорош по-своему. А все вместе они создавали еще более чудесную вещь - конкуренцию, с которой в России большие проблемы. Теперь, после ухода «макдака», ее явно не станет больше. И бургеры в русских ресторанах уж точно не станут дешевле и полезнее для здоровья.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ

А ведь McDonald’s не хотел уходить. В начале марта компания объявила о приостановке работы на нашем рынке. Обязалась платить зарплату 62 тысячам своих сотрудников в России. Видимо, чего-то ждала. И надеялась, что скоро что-нибудь изменится.

Наступил май. «Что-нибудь» не изменилось. А ждать бесконечно McDonald’s оказался не готов: убытки от приостановки работы уже достигли $127 млн.

- Спустя более 30 лет работы в России McDonald's Corporation объявила, что уйдет с российского рынка и начала процесс продажи своего российского бизнеса, - с таким заявлением компания выступила 16 мая.

Процесс уже запущен. И уже стали известны некоторые условия, на которых «макдак» перейдет под крыло нового собственника. Во-первых, сеть ресторанов не сможет использовать название McDonald’s, так что нас ждет ребрендинг. Во-вторых, скорее всего, коллектив будет сохранен. Что касается меню, то здесь пока вопрос. Тот же Биг-мак или Чикен Макнаггетс – товарные знаки, которые принадлежат компании McDonald’s. Просто так взять и назвать свою продукцию этими «именами» нельзя – засудят. Но, возможно, новому собственнику разрешат использовать и привычные названия бургеров.

Как все это будет выглядеть в реальности, узнаем очень скоро. Под новым именем все 850 ресторанов могут открыться уже в июне.

И последний штрих. В мире всего несколько стран, где нет ресторанов McDonald’s. Это Бермуды, Исландия, Боливия, Иран, Зимбабве, Черногория, Йемен, Армения, Северная Македония, Северная Корея. Добро пожаловать в клуб.