Вскрылась правда про новую 20-летнюю жену Александра Гордона

Александр Гордон обвенчался с пятой супругой Софией Каландадзе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока поклонники и коллеги Александра Гордона приходят в себя от известия о тайной свадьбе и венчании артиста на 20-летней арфистке Софии Каландадзе, стали известны подробности личной жизни знойной красавицы. Правду раскрыла сама виновница торжества.

Александр Гордон обвенчался с пятой супругой Софией Каландадзе в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Вот только многие обсуждают не само таинство, а разницу в возрасте новобрачных. Родные девушки признались, что долго не могли смириться с ее выбором выйти замуж за человека, который годится ей в дедушки. Телеведущему 58 лет.

Впрочем, молодая жена Гордона оказалась дамой опытной. Уверяет, что для нее брак с ведущим в 20 лет уже второй. "Я вообще-то не первый раз замужем. У меня тоже есть опыт семейной жизни. Скажите: «Соня, остепенись!». Потому что меня достало то, что ему каждый говорит!", - гордо заявила студентка.

Кстати, с Гордоном она познакомилась в 2018 году в Елабуге. Он читал сонеты, на тот момент 16-летняя София играла на инструменте. Юная арфистка является лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

Вторая жена телеведущего Катя Гордон надеется, что ради молодой избранницы Александр избавится от пагубного пристрастия. Она пожелала молодым счастья.

Напомним, Александр Гордон ранее был женат четыре раза. От разных жен у него подрастают две дочери и два сына. Предыдущей супруге телеведущего Нозанин Абдулвасиевой на момент их свадьбы было 20 лет. Они прожили вместе шесть лет, а развелись в 2020 году. О причинах неожиданного расставания они не распространялись, ведущий продолжает принимать активное участие в воспитании детей.