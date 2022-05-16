Россияне стали больше воровать из магазинов: Какие товары покупатели крадут чаще всего

По итогам трех месяцев этого года на один магазин в среднем приходится почти 130 краж. Фото: Shutterstock

В стране резко возросло количество магазинных краж. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией-разработчиком системы распознавания лиц NtechLab.

Больше всего выросло число краж на кассах самообслуживания: в феврале-апреле этого года — на 34% по сравнению с теми же месяцами 2021 г. Активнее всего стали выносить товары из продмагов — на 27% больше.

По итогам трех месяцев этого года на один магазин в среднем приходится почти 130 краж, это на 18% больше, чем годом ранее. А воровской средний чек вырос еще больше — на 25% и составил 1500 руб. На этот показатель могли повлиять как возросшие цены, так и более тщательный выбор воришек — что попало стараются не брать.

Крадут отовсюду — из продовольственных магазинов, причем даже с корзинами, из магазинов одежды (нередко надевая на себя новый товар), не упускают случая умыкнуть что-то для детишек, а те, кто похозяйственнее, тырят товары для ремонта дома и на даче.

Количество магазинных краж в России растет. Фото: Shutterstock

- Магазинные хищения, как правило, подпадают под статью 7.27 КоАП, - сказала kp.ru адвокат Елена Калиничева. - Если сумма похищенного не превышает 1000 руб., то нарушителю грозит штраф в размере 5-кратной стоимости похищенного, но не менее тысячи рублей. Если от 1000 до 2500 руб., то также 5-кратный штраф, но нижний порог поднимается до 3 тыс. руб. Статья предусматривает еще и административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов, но к тем, кто попался впервые, эта мера, как правило, не применяется. Более того, тем кто впервые был пойман на краже до 1000 руб., суд может вообще не применить штраф — прекратят производство. Но если в течение года человек снова попадется, то снисхождения уже не будет — информация о прошлых делах не пропадает.

И еще на что обращает внимание адвокат — не стоит уповать на милосердие суда.

- Правоохранительные органы, как правило, стараются обвинение выдвинуть по максимуму, суд может смилостивиться, а может и согласиться с доводами обвинения, - предупреждает Калиничева.

Если сумма хищения составит более 2500 руб., то наступает уже уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ — как минимум до 2 лет лишения свободы. А если воришек было несколько, и они разработали план хищения — например, один выносит, другой отвлекает, то можно присесть и на пятилетку.

- Причиной участившихся случаев хищения могло стать ухудшившееся материальное положение граждан, - считает адвокат. - К группе риска можно отнести потерявших работу, приезжих, не имеющих стабильного заработка — они находятся в состоянии абсолютной безысходности, и у них нет другой возможности поесть, кроме как украсть. Кроме того, может сказываться и сезонный фактор — весной и осенью наблюдается обострение у психически нестабильных людей, в частности, у клептоманов.

ЧТО СТАЛИ ЧАЩЕ ТАЩИТЬ ИЗ МАГАЗИНОВ

% по сравнению с февр-апр. 2021 г.

Кондитерские изделия 19

Колбаса 16

Алкоголь 14

Сыры 13,

Кофе и какао 7

Источник: NtechLab, РБК