Владимир Путин: У России нет проблем с Финляндией и Швецией

В Кремле по случаю 30-летия Организации Договора о коллективной безопасности встретились все шесть лидеров стран, входящих в структуру. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Кремле по случаю 30-летия Организации Договора о коллективной безопасности встретились все шесть лидеров стран, входящих в структуру. Военные союзники честно рассказали друг другу, что думают про свою общую работу. Политики не стали обходить накопившиеся обиды и претензии.

ПРОБЛЕМА НА ГОЛОМ МЕСТЕ

Каждый президент говорил о том, что больше всего волнует его лично. Владимир Путин, например, сосредоточился на расширении НАТО.

- Да, это проблема, которая создается совершенно искусственно, поскольку делается это во внешнеполитических интересах США. У России нет проблем с Финляндией и Швецией, и в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно вызовет нашу ответную реакцию, - предупредил российский лидер.

Президент объяснил, что ответ будет равен тем угрозам, которые могут появиться.

- Проблемы создаются на голом месте, - посетовал глава страны.

Еще Путин заявил о необходимости усилить биологическую безопасность ОДКБ. Он напомнил о лабораториях США, работавших на территории Украины.

- В непосредственной близости создавались компоненты биооружия! - возмутился российский лидер.

В конце речи он пообещал рассказать в деталях, как идет наша спецоперация. Правда, эти подробности остались для закрытой части.

ЕДИНСТВА НЕТ

Эмоциональнее всех выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сходу заявил, что в ОДКБ нет единства:

- Чего только стоит запрет партнерами полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации! Идет расшатывание опор и союзнических связей. Если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы санкций.

Лукашенко заметил, что союзникам надо перенять практику НАТО. Внутри блока все голосуют, как надо. Вот и мы должны пользоваться блоковым ресурсом. В противном случае, как пригрозил Батька, все пять стран «раздавят и разорвут поодиночке».

НЕ ТО, ЧТО ОЖИДАЛИ

Премьер Армении Никол Пашинян обиженно заметил, что ОДКБ не защитила Ереван от войны с Азербайджаном.

- Надо наладить более быстрое реагирование. В 2020 году Азербайджан вторгся на территорию Армении. Войска Организации должны реагировать на такие кризисные ситуации. Но мы не можем сказать, что реакция была такой, как ожидала Армения, - заявил Пашинян.

Он добавил, что страны ОДКБ продавали Азербайджану оружие, которое потом использовалось в войне за Карабах. Ереван пытался это остановить, но реакция союзников «не очень обрадовала».

Ереван пытался это остановить, но реакция союзников «не очень обрадовала».

ЗАТО МИРОТВОРЦЫ ХОРОШИ

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев ожидаемо похвалил миротворческие союзные силы. Они как раз в январе помогли с охраной стратегических объектов во время попытки госпереворота.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон практически все время говорил о необходимости укреплять границу с Афганистаном. Ведь оттуда идет наркотрафик, плюс остается угроза от террористов.

Глава Киргизии Садыр Жопаров обсудил экономические проблемы ОДКБ, Он напомнил, что экономика его страны от пандемии не успела оправиться, а тут пришли продовольственные и энергетические риски. В конце речи Жопаров предложил бороться с западными санкциями сообща.

В конце закрытой части генсек ОДКБ Станислав Зась ответил на вопрос журналистов об участии Организации в спецоперации.

- Такой вопрос не ставился и не обсуждался, - заверил военный.

Он добавил, что трудно сейчас предсказать, чем закончится расширение НАТО. «В любом случае, напряженность будет расти», - сообщил Зась.