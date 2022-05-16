Гарантированная победа: В Европе обещают украинским музыкантам первые места на всех конкурсах

Самые известные российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) представили третью часть свой новой авторской программы «Шоу ВиЛ». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые известные российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) представили третью часть свой новой авторской программы «Шоу ВиЛ».

В этот раз они поговорили с президентом Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов Питером Полом Кайнратом и его секретарем Флорианом Римом.

Победа украинских исполнителей на «Евровидении» была предсказана: все понимали, что они не просто выйдут в финал, а еще и займут одно из призовых мест. И все только потому, что вне зависимости от профессионализма и таланта им необходимо, как писала западная пресса, «особое отношение».

Как выяснилось, такое «отношение» теперь будет распространяться на всех украинских музыкантов на всех международных конкурсах: их будут награждать, не взирая ни на что.

Это подтвердил Кайнрат, которому Вован и Лексус позвонили от имения министра культуры Украины Александра Ткаченко.

«Чиновнику» не просто пообещали первые места и Гран-при, но и создание специальной рабочей группы Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов, которая будет принимать разного рода меры для того, чтобы на каждом музыкальном конкурсе побеждал представитель Украины.

Мотивировка такого решения затейлива: по словам Кайнрата, федерация хоть и не должна принимать политических решений, но будет принимать «собственные, с определенным политическим влиянием».