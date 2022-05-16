"Мы все делаем правильно и победим!": Юрий Башмет ответил на вопрос о спецоперации

Юрий Башмет Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Накануне тридцатилетия "Солистов Москвы" основатель коллектива Юрий Башмет выступил в Тассе. По традиции, рядом с музыкантом посадили плюшевую фигурку Ждуна - обязательного героя всех "тассовских" интервью с Юрием Абрамовичем.

Музыкант немного припозднился, но был в отличном расположении духа, поэтому махнул рукой и разрешил: "Задавайте свои самые провокационные вопросы. Я на все отвечу".

Но еще до старта провокационных вопросов Башмет сам задал тон разговором о происходящем:

- Все правильно происходит. Мы все не хотим, чтобы люди гибли. Но понимаем, что нашим детям и внукам надо жить уверенными в завтрашнем дне. Поэтому все происходит правильно. Мы победим.

Башмет осудил зарубежных коллег за запрет музыки Чайковского и исключение нашего конкурса Чайковского из мировых музыкальных конкурсов.

- Они идиоты. То, что они сделали с Чайковским - это все равно, что самому себе вырезать сердце, - отметил музыкант и добавил, что вообще-то портрет Чайковского урашает Карнеги-холл:

- Наш Петр Ильич открывал Карнеги-Холл. Его портрет висит там и никуда от этого не деться. Неужели после этого мы будем слушать всерьез, как Польша отказывается от Чайковского? Это фигня.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

По мнению Башмета, запрет на выступление, с которым столкнулись наши музыканты, ударит прежде всего по зарубежным странам:

- Они сделали хуже только себе. У нас с культурой хуже не станет, а у них уровень понизится. Потому что мы молодые. талантливые и фантазеры, - отметил 69-летний музыкант.

В год тридцатилетия коллектива "Солисты Москвы" маэстро задумал Международный фестиваль камерных ансамблей, но время внесло свои коррективы. В афише фестиваля в качестве "зарубежных" значатся коллективы из Армении и Узбекистана.

- Я знаю, что меня могут неправильно интерпретировать, но, по сути, этот фестиваль никакой не международный, а всероссийский, - сказал Юрий Абрамович. - И армянский, и узбекский ансамбли хороши тем, что создавались они еще в Советском Союзе. Они наши, а мы их.

По словам директора Русского концертного агентства Дмирия Гринченко, в планах фестиваля - развиваться на восток и приглашать коллективы из других бывших союзных республик, а также из азиатских стран.

В завершение пресс-конференции Башмет вспомнил удава из мультфильма "38 попугаев".

- Я посмотрел свежим взглядом на своих коллег из коллектива "Солисты Москвы". Мы вместе тридцать лет и прожить столько - настоящий героизм. Мы не распылялись на многое: нас объединяла взаимная любовь. Вчера, как тому удаву из мультфильма, мне пришла мысль и я ее думал. Я думал о том, что только любовь делает нас хорошими людьми.

КСТАТИ

Фестиваль камерных ансамблей стартует 16 мая в "Зарядье" и продлится до 20 мая. За это время состоится шесть концертов на четырех площадках Москвы.