Майский тур звезд: голый Шепелев нырнул в Карелии, Малышева нашла обновки в Узбекистане, а Бородина смотрит квартиру в Дубае

Дмитрий Шепелев вывез свою большую семью в Карелию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезды начали отдыхать в начале мая, а некоторые продолжают путешествовать до сих пор. Рассказываем об интересных маршрутах артистов: отдыхают чаще семьями, но есть и туристы-одиночки.

Карелия

Дмитрий Шепелев уехал на несколько недель в Карелию. Телеведущий отдыхает большой семейной компанией: с сыновьями Платоном и Тихоном, гражданской женой Екатериной и ее дочерью Ладой.

Впечатлений у отдыхающих масса. Дмитрий впервые парился в бане, а потом голышом окунулся в ледяную речку: температура воздуха +10, воды в Ладожском озере +5. Шепелев доволен: «Первый раз в жизни был в русской бане. Ощущения непередаваемые. Понял, что имеют в виду, когда говорят «душа отлетела», нырнув в Ладогу. Там, кстати, лед еще стоит. Головокружительный опыт!»

Шепелев после бани ныряет в ледяную воду. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шепелев рекомендует в путешествии по Карелии посетить Горный парк Рускеала: «Зашло даже капризным детям, которые типа такие «ой, а когда уже мы приедем?» Все получили удовольствие. Семья снимает дом и проводит активно время: походы, экскурсии. Дмитрий сообщил: Платон и Лада так впечатлились природой, что без напоминаний и с удовольствием просто гуляют без сопутствующих развлечений. Дмитрий с сыном Платоном прошел один из маршрутов карельского похода: «Отправились в небольшой поход. Для начала переправа – и вперед. Дети забавные, городские – отовсюду ждут, что выскочит медведь и прыгнет клещ».

Дмитрий и Платон Шепелев прошли один из карельских походных маршрутов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Узбекистан

В Ташкенте тепло +30 градусов. Жена телеведущего Дмитрия Диброва на этой неделе ездит по экскурсиям в Узбекистане. Полина Диброва путешествует без мужа – с подругами из женского клуба, который сама и организовала.

Елена Малышева на рынке Чор-су в Ташкенте примеряет обновки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая Елена Малышева с мужем уже вернулись из Узбекистана. Малышева поделилась впечатлениями: «Ташкент нас окутал гостеприимством и любовью людей, открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским. По-русски здесь говорят практически все. Если вы хотите посмотреть на совершенно уникальную историю, попробовать вкуснейшую узбекскую кухню и просто почувствовать любовь всех людей — я советую вам поехать в Узбекистан. Мы пробыли в Ташкенте всего один день. Я обязательно хочу вернуться сюда со съемочной группой. Сейчас здесь очень много русских туристов, туристов из Казахстана и других бывших республик Советского Союза. Во всем чувствуется атмосфера дружелюбия и любви людей друг к другу».

Елена Малышева для будущих туристов составила даже советы:

- В Ташкенте можно расплатиться карточкой «Мир» Сбербанка. Захватите ен с собой.

- Здесь далеко не везде есть Wi-Fi. Настройтесь на отдых от социальных сетей. Мобильная связь работает прекрасно, но бесконечно сидеть в интернете где угодно может не получиться.

- Лучше всего национальную еду пробовать на рынках. Узбекские рынки — это сказка! Еда здесь в самых простых кафе вкусная до невозможности! Поверьте нашему опыту, на рынке вкуснее, чем в пяти звездочном отеле или ресторане. Обязательно попробуйте плов и самсу! Я ничего вкуснее не ела! В Ташкенте на рынке Чор-су самса вкуснее, чем в любом ресторане! А плов - просто нет слов!

Полина Диброва и ее обновки в Узбекистане. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Не бойтесь в Узбекистане есть лук! Он потрясающе вкусный! Кроме того, узбекский лук не оставляет никакого запаха!

- Обязательно попробуйте узбекские помидоры! Они и в Москве самые вкусные! А здесь - просто не передать словами.

- Традиционная одежда узбекских женщин — это самая удобная одежда для жаркой погоды. Просторные легкие брюки, легкие удлиненные блузки или длинные широкие платья. Я до сих пор не понимаю, как я могла не купить тот халат, который мерила! Если там сделать прорези для рук, то это будет супермодный кейп!

- Совершенно неожиданно мы выяснили, что отсюда нельзя вывозить книжки, которым больше 50 лет. Их считают национальным достоянием республики. Вот такое уважение к образованию и печатному слову

Ксения Бородина на шоппинге в Дубае. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОАЭ

Ксения Бородина прилетела в ОАЭ одна, но не скучает. У телеведущей здесь несколько рабочих встреч – блогер рассматривает предложения рекламных контрактов. Бородина пока только приценивается к квартирам в этой стране – рассматривает различные варианты. В Дубае Ксения второй день ходит по бутикам брендов, которые пока не работают в Москве. Бородина сообщила: «Купила сумку, штаны, куртку, косметику, обувь, жакет, шлепки, пижамки, игрушки. Завтра еще пойду». Ксения накупила несколько чемоданов вещей и игр себя и дочкам. А по вечерам Бородина встречается в ресторанах с подругами, которые здесь отдыхают. Ксения уже ответила на упреки: это не поиск возможности переезда, а обычная рабочая поездка. Уже скоро Бородина вернется домой в Москву.

Актриса Самбурская купается в Дубае в компании вот этого красавчика-стоматолога. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настасья Самбурская купается, загорает, ходит на шоппинг и по ресторанам в компании с новым мужчиной. В Дубае компанию актрисе составил известный московский холостяк Глеб Пекли. Отец Глеба – венг, а мать – русская. Пакли – выпускник Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Стоматолог-ортопед Глеб Пакли - владелец студии, которая предоставляет услуги по профессиональному уходу за зубами. У Самбурской и Пакли есть общее увлечение – оба любят мотоциклы и еще до отдыха в Дубае публиковали похожие фото с открытия мотосезона в Москве. Настасья на комплименты красавчику не скупится и пишет юморные комментарии под его фото в соцсетях: «Святые угодники, я ослепла от красоты! Открывайте офтальмологию!»