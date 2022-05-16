Татьяна Лазарева ноет в Испании: "Меня называют алкоголичкой и смертельно больной"

Татьяна Лазарева Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Татьяна Лазарева когда-то была востребованной артисткой. Она много выступала, снималась в кино и шоу. Но в один момент исчезла с экранов. Поговаривали, что бывшая жена Михаила Шаца пристрастилась к алкоголю, стала странно себя вести, вот ее и прогнали с работы. Несколько лет назад артистка уехала в Испанию. Поначалу она рассказывала про свой быт, говорила о личном. А потом внезапно стала поливать россиян грязью. Соотечественники долго терпели, но всему есть предел.

Татьяна Лазарева заявила о том, что столкнулась со шквалом критики в свой адрес. Возмущенные подлыми выпадами артистки россияне называют ее предательницей и другими нехорошими словами.

"Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун..." - внезапно разнылась бывшая жена Михаила Шаца в YouTube-шоу "ЖВЛ".

Артистка отметила, что старается не обращать внимания на травлю. "Называйте меня как хотите, хоть горшком, только не какайте! Мне плевать!" - заверила блондинка.

Напомним, не так давно Лазарева оскандалилась своими заявлениями в адрес россиян. Она сообщила, что буквально "в ярости из-за нищеты", "матерящихся матерей", "никому ненужных детей" и "пьющих взрослых". "Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа..." - предалась она воспоминаниям.

После чего и вовсе кинулась с оскорблениями на тех, кто смотрит телевизор. "Они «тупые, пьяницы, наркоманы». Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!", - сообщила артистка.

Поклонники, услышав скандальные заявления, были поражены. Многие предположили, что в момент своей залихватской речи "Лазарева не в себя, видимо, запой продолжается". Тем более что как раз за некоторое время до своей гневной отповеди Татьяна сделала признание: "У меня был срыв... Я очень сильно напилась, была истерика, я рыдала и билась..."

Стоит отметить, что несколько лет назад Ксения Собчак рассказывала, что на съемках Татьяна вела себя не позволительно. "Татьяна Лазарева напилась. Это выглядело просто ужасно. Она пришла трезвая, но у нее был, видимо, коньяк где-то в гримерной. Это обсуждала вся площадка. И, собственно, потом, если вы вспомните, на «Большой разнице» была даже пародия на пьяную Татьяну Лазареву. И на первой же съемке, оказавшись с ней рядом в конце нашего сета, я почувствовала запах спиртного. Я говорю: «Тань, ты выпила, что ли?» Она говорит: «Ну да, чуть-чуть»", - делилась блондинка.