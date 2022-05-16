Безопасность Киргизии – в руках лоббиста американских интересов?

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Пограничной службы ГКНБ Шаршеев Уларбек (слева направо) на церемонии вручения специальной техники МЧС и Пограничной службе ГКНБ Киргизии на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Фото: EPA/ТАСС

В российском обществе многими с недоумением было воспринято решение властей Киргизии об отмене военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по явно надуманному предлогу. Вместо парада в столице республике прошел митинг-реквием. Еще одним сигналом из этого ряда стало решение Государственного Комитета национальной безопасности Киргизии о запрете использования символики "V" и "Z" во время праздничных по случаю Дня Победы мероприятий.

Между тем, удивляться тут особо нечему. Киргизия, которая является членом ОДКБ, активизировала свои "многовекторные" приоритеты во внешней политике, поскольку в политической верхушке власти появилась влиятельная группа чиновников, выступающая за пересмотр отношений с Россией, отказ от союзничества с нашей страной и сближение со странами Запада, в первую очередь, с США. Они с явной ностальгией вспоминают те времена, когда в международном аэропорту Бишкека находилась американская военная база, а военнослужащие армии США охраняли стоянки своих военно-транспортных самолетов по соседству с обычными гражданскими авиалайнерами.

Как утверждают весьма осведомленные источники, одним из лидеров этой группы, лоббирующей западный вектор развития республики, является Камчыбек Ташиев, вице-премьер правительства республики и одновременно глава Госкомитета нацбезопасности, человек, отвечающий за безопасность страны и борьбу с иностранной агентурой.

Камчыбек Кыдыршаевич – личность весьма примечательная и влиятельная. Экс-депутат парламента страны, председатель одной из ведущих политических партий страны "Ата-Журт", давно известен в качестве лоббиста интересов США и приверженца политики по ослаблению взаимодействия связей с Россией.

Последнее увлечение Ташиева – это Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве Киргизии с США (пусть никого не обманывает скромное название документа, якобы не имеющего никакого отношения к политике – конечная цель заключается именно в политическом отрыве Бишкека от Москвы). Многие эксперты отмечают, что это соглашение примерно так же "выгодно" Киргизии, как оказалось "выгодно" Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В самой республике эксперты отмечают, что отстаивать интересы Киргизии Ташиеву и раньше не очень удавалось. Как, например, это произошло в истории с киргизско-таджикским урегулированием в пограничном регионе в Баткенской области, где регулярно происходят стычки и даже вооруженные конфликты между жителями по обе стороны границы. Нередко в эти схватки вовлекаются пограничники и даже армейские части Таджикистана и Киргизии. "Протокол №39", который обе стороны подписали по итогам урегулирования, трудно отнести к успехам Киргизии на этом поприще, часть населения Кыргызстана оказалась фактически чуть ли не отрезанной от своей республики, а население Баткенской области осталось очень недовольным соглашением о строительстве дороги, которая разрежет область пополам. Договаривался об этом с коллегой из Таджикистана СаймуминомЯтимовым от Киргизии именно Камчыбек Ташиев, и достигнутые договоренности многие в Бишкеке считают его личным провалом.

Именно с господином Ташиевым местные наблюдатели связывают значительное увеличение антироссийских по направленности материалов в киргизских электронных и печатных СМИ, усиление антироссийской риторики в местных сегментах интернета. Параллельно предпринимаются определенные шаги и на уровне государственных политических решений. Так, информированные источники утверждают, что именно Ташиев стоял за игнорированием Бишкеком предложения Москвы по участию в подготовке резолюции Совета Безопасности ООН о гуманитарной ситуации на Украине.

Безусловно, деятельность Ташиева и его амбиции - это внутреннее дело Киргизии во главе с ее президентом Садыром Жапаровым. Хотя, например, экс-коллега Ташиевав в соседнем Казахстане Карим Масимов оказался замешан в антигосударственном мятеже и сейчас находится в следственном изоляторе. Но есть вопросы, которые выходят за пределы внутренней политики Кыргызстана. Например, такие, как межгосударственное сотрудничество. И тут активность Ташиева, если она будет продолжаться в прежнем ключе, вполне может негативно сказаться на объемах российской помощи и, как следствие, к ухудшению социально-экономической ситуации в самой Киргизии.

Право, разрыв с Россией еще ни одному государству на постсоветском пространстве на пользу не пошел.