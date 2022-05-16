Делегация Республики Союз Мьянма примет участие в ПМЭФ-2022

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Союз Мьянма Лвин У.

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Союз Мьянма Лвин У.

Участники подтвердили стремление двух стран максимально задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества и возможности увеличения объемов взаимной торговли, а также обсудили перспективы возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Янгоном к концу декабря 2022 года.

- Уровень торгово-экономических отношений России и Мьянмы в настоящий момент недостаточно высок, однако существуют все предпосылки для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами. Уверен, что участие представителей Мьянмы в юбилейном 25-м ПМЭФ и VII Восточном экономическом форуме положительно скажется на дальнейшем развитии отношений между деловыми кругами наших стран, – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Мьянма экспортирует в Россию сельскохозяйственную и рыбную продукцию, а также является импортером удобрений, дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов. С учетом взаимодополняемости экономик наших стран двусторонняя торговля может стать обоюдовыгодным направлением сотрудничества. Не менее важно, что Мьянма может предложить российским предпринимателям и инвесторам возможности для вложения капиталов в нефтегазовом секторе, в производстве продукции сельского хозяйства и животноводства, развитии инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, информационных и коммуникационных технологий, услуг здравоохранения и в финансах.

Для расширения контактов между деловыми кругами двух стран в 2018 году был подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Федерацией торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма (UMFCCI). В ходе встречи также обсудили вопрос пролонгации Меморандума на площадке предстоящего юбилейного ПМЭФ.

- Петербургский международный экономический форум – это ключевое событие в современной мировой повестке. Мы планируем приехать в составе большой делегации на Форум с участием четырех профильных министров и представителей бизнеса,– подчеркнул Посол Республики Союз Мьянма Лвин У.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.