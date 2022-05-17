Продуктовый кризис уже пришел в Азию: в Иране люди дерутся в магазинах, Индия запретила вывоз пшеницы

В Иране назревает серьезный продовольственный кризис. Фото: REUTERS

Иран охватили массовые протесты после того, как цены на продукты подскочили, в среднем, в три раза. В конце прошлой недели жители нескольких городов, возмущенные увеличением стоимости растительного масла, молочных продуктов, хлеба и других ключевых товаров, массово вышли на улицы.

Правоохранители, применяя дубинки и слезоточивый газ, разогнали порядка 300 митингующих и арестовали около 20 человек. По неофициальным данным, жертвой беспорядков стал житель города Дезфуль в юго-западной провинции Хузестан.

К росту цен на основные продукты привело сокращение государственного субсидирования при закупке пшеницы из-за зарубежа. Как только было объявлено правительством о готовящихся корректировках, цена на растительное масло поднялась в 4 раза, на курицу и яйца - в 2, на пшеничные лепешки - в 5, а на багеты - в 10 раз.

Опасаясь дефицита продуктов, иранцы бросились в магазины закупаться всем необходимым. Паника привела к многометровым очередям, люди дрались из-за оставшихся товаров.

Министр сельского хозяйства Ирана Серед Джавад Садатинежад заявил, что к росту цен привели события на Украине, которые и вызвали нарушение глобального снабжения продовольствием. А также обвинил контрабандистов в вывозе продуктов из Ирана в соседние ближневосточные страны.

ЖАРА И СРЫВ ПЛАНОВ

Еще в апреле Всемирный банк продовольствия предупредил о том, что боевые действия на Украине приведут к мировому продовольственному кризису, а следовательно к рекордному росту цен на продукты и голоду в отдельных регионах. В первую очередь под ударом могут оказаться бедные страны на Ближнем Востоке и в Африке.

По данным ООН, на сегодня цены на продукты питания (молочные продукты, мясо, сахар, зерновые и растительное масло) находятся на самом высоком уровне за 60-летний период наблюдения, подскочив почти на 13% только за март.

После начала спецоперации на Украине и введения эмбарго Россией на вывоз зерна, мировое сообщество возлагало большие надежды на Индию. В начале года власти объявили, что планируют отгрузить за 2022-й рекордные 10 млн тонн зерна. Но этим планам помешала чудовищная жара. Дабы не допустить голода в почти полуторамиллиардной стране индийское правительство запретило экспорт пшеницы. При этом власти оговорились, что вывоз зерна по уже выпущенным аккредитивам будет произведен. Также в индивидуальном порядке будут рассматриваться обращения от других государств.

Индийское эмбарго может привезти к еще большему росту цен на продукты, поскольку на международным рынке на сегодня нет крупного поставщика зерна, отмечают аналитики.

БЕЗ РЫБЫ, БЕЗ КАРТОШКИ

Голод в странах Африки и Ближнего Востока может спровоцировать «великое переселение народов», то есть миграционную волну, которая накроет Европу. Однако эксперты уже сейчас предупреждают, что страны Евросоюза могут пострадать из-за продуктового кризиса не меньше остальных. Уже сейчас британские СМИ пишут, что десятилетняя эра дешевой еды в Британии может совсем скоро закончиться. В условиях нынешней ускорившейся инфляции английские супермаркеты впервые за последние 30 лет стали резко поднимать цены на товары. Таким образом они пытаются окупить высокие счета за газ и отопление и снижение покупательской способности своих клиентов, пишет Bloomberg.

По данным исследовательской компании Assosia, продовольственная корзина из основных продуктов - от растворимого кофе до запеченных бобов - за последний год подорожала более чем на 13%. Цена за пачку макарон увеличилась почти на 50%, на хлеб - на 13%, куриные гужоны в панировке - на 22,6%. За март, по индексу потребительских цен, инфляция в Соединенном Королевстве составила 7%.

Более того, кризис грозит оставить англичан без любимого национального блюда - «Fish and chips» (рыба в панировке с жареной картошкой). Королевство зависит от поставок подсолнечного масла с Украины и от рыбы из России. К тому же в три раза поднялись цены на удобрения для картофеля и стоимость муки для рыбного кляра, которые поставляет в Англию наша страна.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ РОСТ

Под ударом и крупнейшая экономика Евросоюза - в Германии рекордная инфляция. В апреле Федеральное статистическое управление заявило, что ее рост составил 7,4%. Подъем цен на энергоносители в марте привел к закономерному росту цен на продукты в апреле.

Стоимость на все продукты поднялась в среднем на 8,6%: цены на жиры и масла подскочили на 27,3% на фоне панической скупки растительного масла в немецких супермаркетах, при этом мясо и мясные продукты подорожали на 12%, молочка, яйца, овощи и фрукты - около 9,5%.

Цены на энергоносители вновь выросли на 35,3% по сравнению с мартовским ростом на 39,5%.

В США в апреле также выросли цены в магазинах и ресторанах. В первую очередь подорожали молочные продукты, яйца и крупы. К этому привело, как считают эксперты, вспышка птичьего гриппа, рост цен на топливо и удобрения и нехватка рабочей силы.