У сына борющейся с раком Анастасии Заворотнюк нашли опасную болезнь

Анастасия Заворотнюк Фото: Мила СТРИЖ

Анастасия Заворотнюк четвертый год борется с агрессивной формой рака. Актриса не показывается на публике, а о том, что с ней происходит, чаще всего говорит ее старшая дочь Анна. Девушка не скрывает, что болезнь мамы сказалась и на ее состоянии. Вот уже два года красавица мыкается по врачам. Не все гладко со здоровьем и у сына знаменитости Майкла Стрюкова.

Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своей болезни. Майкл Стрюков строит карьеру артиста. Он серьезно занимается музыкой. Вот только этому может помешать недуг.

Майкл Стрюков Фото: СОЦСЕТИ

Отпрыск звезды "Моей прекрасной няни" сообщил, что врачи обнаружили у него опасное хроническое заболевание. У Майкла дрожат руки. "Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь", - поведал молодой человек, стараясь сохранять оптимизм.

Напомним, Анастасия Заворотнюк трижды была замужем. В браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым она родила в 1996 году дочь Анну, а в 2000-м - сына Майкла. Актриса не раз говорила, что просто обожает своих детей и не устает восхищаться их успехами. Так, ее старшая дочь окончила вуз в Нью-Йорке. А сын Майкл изучал право в МГИМО. При этом наследник мечтал стать актером.

Глядя на молодого человека, диву даешься - настолько он похож на свою знаменитую маму. До 2006 года Майкл жил в Америке, где и родился. Именно этим обстоятельством объясняется его имя. Стрюков любит рисовать и писать стихи. Он уже год живет с художницей по имени София. Избранница Майкла очень похожа на Заворотнюк в молодости. У пары все серьезно. Звездный отпрыск считает возлюбленную гражданской женой.