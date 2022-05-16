В США ходовым товаром стало грудное молоко

Элис Читти прилично зарабатывает, сцеживая, замораживая и продавая другим мамам грудное молоко

Полный хаос в американской экономике, вызванный нарушением логистических цепочек, ростом цен на топливо и антироссийскими санкциями, привел к дефициту целого ряда товаров. В их числе – и детское питание, исчезнувшее с полок американских магазинов.

Дефицит столь велик, что проблема привлекла внимание самых высоких чинов в американской администрации. Но пока никаких продвижений в этом вопросе нет, и младенцев просто нечем кормить.

На этом фоне ходовым товаром в Америке стало… грудное молоко.

Так, жительница Юты Элис Читти прилично зарабатывает, сцеживая, замораживая и продавая другим мамам грудное молоко, передает Fox13.

В морозильных камерах Элис сейчас порядка 3000 жидких унций (118 л) натурального питания для младенцев.

В морозильных камерах Элис сейчас порядка 3000 жидких унций (118 л) натурального питания для младенцев.

Она сначала намеревалась пожертвовать все это местному специальному банку грудного молока, но потом решила разместить объявление в Интернете. И продает молоко по $1 за жидкую унцию. Но если выясняется, что у покупательницы нет денег, то отдает его бесплатно.

В той части Юты, где живет Элис, сейчас нужны как минимум 300 мамочек-доноров грудного молока, чтобы хоть как-то минимизировать последствия дефицита искусственного детского питания. Пока же в числе доноров всего 175 женщин.

Процесс пополнения «запасов» замедляется еще и из-за того, что каждый новый донор обязан пройти медицинские проверки, сдать анализы, что снижает людскую мотивацию.

В США продажа грудного молока не регулируется законом, его без проблем можно продавать и покупать. Но представители системы здравоохранения предупреждают покупателей о том, что банки грудного молока проводят скрининг всех без исключения доноров, а при покупке в Интернете даже у продавца, не скрывающего свою личность, могут быть проблемы со здоровьем, включая смертельно опасные инфекционные заболевания, передающиеся в т.ч. и через грудное молоко.