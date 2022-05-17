Несмотря на санкции, бюджет России пухнет от доходов: На что правительство потратит эти деньги

Несмотря на санкции Россия богатеет за счет высоких цен на нефть. Фото: Shutterstock

А МЫ КРЕПЧАЕМ

И санкциями нас глушат, и резервы арестовывают, и уходом западных компаний добивают. А российский бюджет... прямо-таки пухнет от денег. С января по апрель доходы российского бюджета превысили расходы на 800 млрд рублей. А налогов только за март в стране собрали на 4,1 трлн рублей - на треть больше, чем было в первый месяц весны 2021 года.

Почему так случилось и чего ждать дальше? И самое главное — как правильно распорядиться этими деньгами?

НЕФТЯНЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Российская казна выигрывает от высоких цен на энергоносители. Например, та же нефть сейчас стоит $110 за баррель – за год она подорожала почти вдвое. Сырьевые компании продают продукцию за рубеж, а внутри страны платят налоги. Причем чем выше цена, тем выше сборы.

- Поступления налогов в бюджетную систему России в марте 2022 года, когда в отношении экономики страны начали действовать жесточайшие санкции Запада, выросли в годовом выражении на 34,5%, - подсчитали в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

К примеру, больше всего в казну принесли налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых (см. "Конкретно").

- Прошлый год был крайне благоприятным. Опережающее постпандемийное восстановление экономики сочеталось с опережающим ростом мировых цен на основные товары российского экспорта, - говорит Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. - В этом году сохранилась инерция прошлого. Нефтегазовые доходы поступали в еще больших объемах. Предприятия заплатили огромный налог на прибыль. Зарплаты оставались также высокими. Поэтому финансовая отчетность первого квартала выглядит суперпозитивно.

А российский бюджет пухнет от денег. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КУДА НАПРАВИТЬ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ

Как пояснил премьер Михаил Мишустин, всего в этом году на помощь экономике потратят беспрецедентную сумму - около 8 трлн рублей. Часть денег пойдет на меры поддержки бизнеса, а часть - на социальные выплаты.

- Правительство внимательно следит за положением дел во всех без исключения отраслях. Оперативно готовятся дополнительные меры для помощи бизнесу. Все они включаются в план первоочередных действий, - пояснил в прошлую пятницу глава правительства.

- В условиях кризиса государство обязано наращивать расходы в виде дополнительной помощи и системообразующим предприятиям, и малому и среднему бизнесу, и отдельным категориям населения, и регионам, - говорит Владимир Климанов.

- Экономику России ждет непростой период. Государство будет вынуждено изыскивать ресурсы для поддержки населения и предприятий. Пока нефтегазовые доходы продолжают пополнять казну, для бюджета было бы посильным снижение НДС и зарплатных налогов (те самые 13% для нас с вами и 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год, - Ред.), - отмечает президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова.

И наконец, социальная поддержка. Правительство уже анонсировало, что будет индексировать пенсии и зарплаты бюджетников, помогать безработным и социально незащищенным людям. Правда, до реального повышения дело пока не дошло. Его обещают согласовать до 1 июля.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧЕМ ПОКРЫВАТЬ ДЕФИЦИТ

При этом эксперты советуют не обольщаться: сверхприбыли скоро перестанут нас радовать. Запад постепенно отказывается от российского сырья, торговые связи с десятками стран рушатся. И мы можем оказаться в условиях дефицита бюджета. Расходы будут высокими, а доходы сократятся из-за санкций. В Минфине считают, что речь может идти о 1,6 трлн рублей в год. Сумма не такая большая — около 7% от расходов федерального бюджета. Или около 1% ВВП. Но чем покрывать недостачу, если она вдруг возникнет?

Просто печатать деньги в России не будут. На эти грабли наступали в 90-е годы. Повторять очевидную ошибку никто не планирует. Тем более что инфляция и так высокая. Создавать дополнительное давление на денежную массу нельзя. Эксперты видят три возможных пути.

1. Увеличение госдолга. Он у нас, по сравнению с другими странами, мизерный, так что правительство может занять у россиян еще немного (по меркам страны) денег. Минфин может выпустить гособлигации в рублях. Это аналог банковских вкладов, они приносят покупателям гарантированный доход.

2. Приватизация. В России велика доля госсобственности, которая до сих пор стоит на балансе государства. И по большей части управляется неэффективно. В последние годы процесс приватизации шел, но очень медленно. Большого стимула что-то распродавать не было. Доходов бюджета хватало с избытком. Сейчас это может стать источников наполнения казны. Правда, желающих вложить деньги в таких условиях будет немного.

3. Использование прежних сбережений. У Минфина есть неизрасходованные средства, оставшиеся с предыдущих лет. Кроме того, можно использовать уже накопленные резервы. Как известно, $300 млрд у нас арестовали на западе, но еще столько же осталось.

- В условиях жестких экономических санкций и сложного положения предприятий и населения, надеяться на использование сразу всех этих инструментов можно с большими ограничениями, - считает Владимир Климанов.

По мнению эксперта, государству стоит дополнительно оптимизировать (читай – снизить) расходы. И, конечно, стимулировать экономику. Во-первых, за счет импортозамещения. А во-вторых, искать выходы отечественных товаров на новые международные рынки.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Нужно ли и дальше копить?

В принципе, обычная житейская логика. Все финансисты именно так и советуют поступать со своими деньгами. Получаешь зарплату и хотя бы 10% откладываешь на будущее. На покупку чего-нибудь серьезного, на пенсию или какой-нибудь форс-мажор.

Так и в государстве. Правда, такая политика нам вышла боком. Долгие годы ущемляли себя в расходах, а в итоге половину нашей заначки заморозили в иностранных банках.

Тем не менее, экономия у российского Минфина в крови. Поэтому, когда копить в долларах и евро стало бессмысленно, в ведомстве Антона Силуанова предложили... продолжать этим заниматься, но уже в рублях.

- В начале марта был принят закон, фактически приостановивший действие бюджетного правила. Теперь сверхдоходы от нефтегазового сектора поступают не в Фонд национального благосостояния, а в резервный фонд правительства. Оттуда их можно оперативно, без внесения изменения в закон о федеральном бюджете, направить на приоритетные расходы, - объясняет Владимир Климанов.

На днях Мишустин тоже затрагивал эту тему:

- В начале мая принято решение направить в резервный фонд правительства дополнительно почти 800 млрд рублей. С начала года он пополнился на 1,4 трлн. Это важный ресурс, который будет использован для финансирования мероприятий по поддержке наших граждан и экономики, - заявил в конце прошлой недели премьер Михаил Мишустин.

Но стоит ли это делать в нынешних условиях? Может, лучше отправить все на помощь экономике? Как считают эксперты, одно другому не мешает. В дополнительных накоплениях ничего плохого нет. Мы не знаем, какой будет цена на нефть в конце года и каким будет курс доллара к этому времени. Какую-то сумму стоит держать в резерве, чтобы воспользоваться этими деньгами в момент необходимости. А поскольку речь идет о расходах внутри страны, то и держать их можно в рублях. Для важных покупок за рубежом есть золотовалютные резервы ЦБ – те самые $300 млрд.