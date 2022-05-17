Разъединенное Королевство: Северная Ирландия хочет развестись с Великобританией

Заместитель лидера партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нил, лидер партии Мэри Луиза Макдональд и кандидаты от партии Эмма Ширин и Линда Диллон Фото: REUTERS

На прошедших в Северной Ирландии парламентских выборах победу одержала партия «Шинн Фейн», выступающая за выход из Соединенного Королевства и воссоединение с Республикой Ирландия. Впервые за сто лет после того, как Ольстер стал частью Британии, она получила большинство - 27 мест из 90. Отстаивающая единство с Британией Демократическая юнионистская партия (ДЮП) с небольшим отрывом на втором месте. Лидер «Шинн Фейн» Мишель О'Нил впервые займет пост первого министра.

Разделенная на две общины - националистов-католиков, выступающих за воссоединение с Ирландией, и юнионистов-протестантов, стоящих за союз с Британией, - Северная Ирландия в 70-80-х годах прошлого века была самым раскаленным регионом Европы. Ирландская республиканская армия (ИРА, «Шинн Фейн» - ее политическое крыло) вела настоящую партизанскую войну с властями Лондона. Многочисленные теракты, вооруженные столкновения и расправы военных над сепаратистами унесли жизни свыше 3,5 тысяч людей. Взрывы возле британского парламента, на съезде консерваторов и даже минометные обстрелы резиденции премьер-министра - лишь эпизоды жестокой борьбы, получившей название «смута». Военные действия прекратились лишь в 1998 году. И вот лидер победившей «Шинн Фейн» уже пообещала, что через 5-10 лет может пройти референдум о воссоединении с Ирландией.

Неужели Соединенное Королевство, пока его премьер Борис Джонсон так яростно борется за единство бандеровской Украины, само затрещало по швам? Попробуем разобраться в этом с руководителем Центра британских исследований Института Европы РАН Еленой Владимировной Ананьевой.

Группа противников Брексита протестует у входа в замок Хиллсборо перед приездом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Хиллсборо. Фото: REUTERS

Двоевластие как вечный тупик

- Согласно Белфастскому соглашению (оно же Соглашение Страстной пятницы) 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию протестантов и католиков, формирование правительства Северной Ирландии происходит по пропорциональному принципу с учетом интересов обеих общин, - поясняет Елена Ананьева. - И потому заместитель первого министра, который должен представлять оппозиционную партию, наравне с первым министром руководит правительством, то есть классическое двоевластие. По итогам этих выборов получается, что первым министром станет лидер «Шинн Фейн». А вице-первым министром - лидер ДЮП. Они должны образовать правительство. Сейчас уже лидер ДЮП заявил, что не позволит выбрать спикера местной национальной ассамблеи пока Британия не откажется от Североирландского протокола. И получается, что у них и раньше года два не было правительства, и теперь очень долго может его не быть. Даже если через полгода проведут новые выборы и «Шинн Фейн» увеличит свое преимущество, все равно конструкция останется прежней - два соправителя от католиков и протестантов.

Граница как камень преткновения

- Чем юнианистам не нравится этот Североирландский протокол?

- Дело в том, что Джонсон практически сдал юнионистов, когда подписал его в 2019 году с Европейским Союзом для урегулирования торговых отношений. По этому протоколу Северная Ирландия остается в таможенном поле Евросоюза, поскольку Белфастское соглашение от 1998 года предусматривает открытую границу между Северной Ирландией и Ирландией. А таможенную границу между Британией и ЕС провели по Ирландскому морю. То есть товары, произведенные в Северной Ирландии и предназначенные для остальной Британии, все равно должны проходить таможенный контроль. И товары из Британии, предназначенные только для Северной Ирландии, тоже идут через таможню. Это, разумеется, затрудняет торговлю Северной Ирландии с основной территорией страны. Бизнес Северной Ирландии испытывает серьезные неудобства. И волей-неволей Северная Ирландия втягивается в экономику Ирландии и, соответственно, ЕС.

- Получается, что таможенная граница внутри одного государства уже превратилась в инструмент его раскола?

- Министр иностранных дел Лиз Трасс, которая всем этим делом занимается, заявляет, что Лондон готов отказаться от Североирландского протокола. И тогда граница будет между Северной Ирландией и Ирландией. А этого нельзя по Белфастскому соглашению. Тупик. Британия сейчас пытается договориться с Евросоюзом о том, чтобы ослабить положения этого протокола, ЕС категорически против. И уже из США вылетает делегация конгрессменов, которые будет пытаться урегулировать ситуацию.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

И тут появляются американцы

- А у Вашингтона какой интерес?

- В США очень сильное лобби американцев ирландского происхождения. И если Трамп обещал англичанам сразу после жесткого «брекзита» тут же заключить с Лондоном соглашение о свободной торговле, то демократическая партия всегда выступала против «брекзита». И Байден, к тому же надо учесть его католические корни, не заключает с Британией торгового соглашения. Интерес американцев в том, чтобы сохранить Белфастское соглашение и избежать нового противостояния между католиками и протестантами. Для того, чтобы католики чувствовали себя спокойно, надо чтобы граница между Северной Ирландией и Ирландией осталась открытой. А протестанты этим недовольны. Так что американская делегация будет пытаться всех мирить - в Дублине, Белфасте, Лондоне, Брюсселе. Лондон этим не доволен и заявляет, что нечего вмешиваться в наши внутренние дела. То есть ситуация крайне запутанная. И так нельзя, и эдак… Она, похоже, не разрешима. И есть опасения, что вернутся времена «смуты» 70-80-х годов.

Так будет референдум или нет?

- И все же какова вероятность, что через 5-10 лет, как обещают сепаратисты, будет проведен референдум об отделении от Британии?

- Никакого референдума без согласия Лондона быть не может. Сейчас вряд ли возможно предсказать, что будет через пять-десять лет. Знать бы, что случится завтра. Кстати, на итоги выборов повлияли многие факторы. Демографическая ситуация в Северной Ирландии уже иная. У католиков запрет на аборты, поэтому, когда изначально Ольстер отошел к Британии в 1921 году, там протестантское население очень сильно преобладало, а теперь католики практически сравнялись с ними. К тому же среди юнионистов много таких, кто хочет, чтобы Северная Ирландия была в составе Британии, но одновременно осталась бы в ЕС. По тому же Североирландскому протоколу предусмотрено, что в 2023 году в Северной Ирландии может пройти референдум относительно дальнейшей судьбы этого соглашения. Там наверняка будет что-то назревать, не зря подключаются американцы.

- Победа националистов в Северной Ирландии может стимулировать сепаратистские настроения в других частях Королевства - в Шотландии, Уэльсе?

- Может. Скажем, премьер министр и лидер националистов Шотландии Никола Стерджен хочет провести референдум. Но посмотрите, там ситуация постоянного раскола: то 48 процентов за отделение, а 52 против, то наоборот. Сегодня очень много привходящих факторов, способных повлиять на ситуацию - энергетический кризис, рост цен, инфляции…

Для Джонсона караоке страшнее сепаратистов

- Получается, ожидать, что королевство вот-вот посыпется, преждевременно. Но, как говаривал Горбачев, процесс пошел?

- Все зависит от того, как надавят американцы, как они решат вопрос с Североирландским протоколом с ЕС. Смогут ли они заставить Брюссель пойти на какой-то компромисс. Конечно, Евросоюз хочет гадить Британии, вопрос в том, насколько это позволят им делать американцы?

- Но для Бориса Джонсона победа «Шинн Фейн» все равно существенный удар?

- Ожидалось, что на местных выборов консерваторы потеряют 800 мест, они потеряли 500. Но последние новости из Англии говорят о том, что для Джонсона есть неприятности посерьезнее, чем сепаратисты Ольстера. Возобновился скандал с вечеринками во время локдауна. Полиция после 5 мая снова стала выдавать их участникам штрафы - уже сто штук! Пока под эту раздачу Джонсон не попал, но, по сообщениям прессы, у следователей есть фотографии премьера, поющего на этих вечеринках караоке. Тут уж ему не отвертеться тем, что он, дескать, думал, это не вечеринки, а служебные заседания. Если все подтвердится, его просто сместят с места премьер-министра.