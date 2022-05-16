В Святогорске подчиненные Зеленского заперли в подвале детей и преподавателей школы-интерната

ВСУ размещают тяжелую военную технику в гражданских зданиях, которые затем подвергаются ударам. Фото: REUTERS

На Украине еще продолжают обсуждать приезд американской актрисы Анджелины Джоли во Львов, где она провела фотосессию на фоне местных детей. После ее визита над Зеленским стали подшучивать сами украинцы: мол, во время звонка Владимира Зеленского президенту США Джо Байдену последний не расслышал просьбу и вместо гранатометов «Джавелинов» отправил на Украину Анджелину.

Вот если бы она приехала 8 лет назад на Донбасс, или сейчас в Святогорск, где на улице Лесной, в подвальных помещениях школы-интерната насильно удерживаются воспитанники интерната и преподавательский состав. Там прямо в интернате оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО.

Об этом СМИ на брифинге Минобороны России сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

По словам генерал-полковника по всей Украине зафиксированы многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению Украины, а также использования объектов социальной инфраструктуры в военных целях:

- «В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение».

- «В Нелеповке Донецкой Народной Республики в здании школы № 19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов».

- «В Сергеевке Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию».

- «В Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов. Граждан, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными Силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно».

Вот в таком положении заложников находятся тысячи граждан Украины у своего президента Зеленского, что является Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

- Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права. Очередной раз призываем страны так называемого цивилизованного Запада, прекратить «закрывать глаза» на вопиющие факты преступлений киевских властей в отношении собственного народа, - отметил генерал-полковник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13 213 человек, в том числе 1 543 ребенка. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 307 981 человек, из которых 224 095 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 177 413 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 3 609 за прошедшие сутки.

- В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно

оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат".

- На пунктах сбора подготовлено свыше 23 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

- Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 437,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 017 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки три – в Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 113 тонн гуманитарной помощи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным Минобороны России 16 мая с.г. в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых. В районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи.