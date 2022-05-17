Герои спецоперации «Z»: ярость бойцов лейтенанта Калимуллин обратила в бегство выживших националистов

Спецоперация на Украине продолжается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с наградными листами на героев спецоперации «Z». Все награждены государственными наградами за отвагу и самоотверженность, которую проявили на Украине.

Российские военнослужащие продолжают показывать абсолютную уверенность в своих действиях и скорой победе. Они несколько лет оттачивали свое боевое мастерство на соревнованиях «Армейские международные игры» и «Танковом биатлоне», а снайперы не раз побеждали в конкурсе «Снайперском рубеж». Сегодня этот опыт помогает демонстрировать нашим военным ратное мастерство, что обрекает врага на неминуемое поражение.

«Воевать не числом, а умением», - призвал легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще напоминал командирам, что «Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам». К советам генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения, наши бойцы прислушиваются.

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Капитан Александр Федас

Капитан Александр Федас. Фото: Минобороны РФ

«Командир роты связи капитан Александр Федас выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы российских войск. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы с применением артиллерии и минометов. В ходе очередного залпа часть техники связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями бригады лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, капитан Федас выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению, несмотря на плотный огонь противника. Рискуя жизнью Александр восстановил оборванные линии связи, а также отремонтировал антенну спутниковой связи, после чего заново настроил станцию.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму капитана Александра Федаса поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку националистов».

ОБРАТИЛ В БЕГСТВО ВЫЖИВШИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Лейтенант Тимур Калимуллин

Лейтенант Тимур Калимуллин Фото: Минобороны РФ

«Передвигаясь в составе колонны, в районе одного из населенных пунктов лейтенант Тимур Калимуллин обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника численностью до 20 человек, которые готовили засаду для российских подразделений. Тимур мгновенно организовал оборону колонны силами подчиненной группы и вступил в бой с многократно превосходящими силами противника. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения лейтенантом Тимуром Калимуллиным вместе с подчиненными военнослужащими было уничтожено 2 минометных расчета противника и не менее 15 националистов. Остальные националисты, встретив яростное сопротивление, бежали с поля боя.

Мужественные и решительные действия лейтенанта Калимуллина позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны и выйти в назначенный район без потерь».

УДЕРЖАЛИ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ В ТАНКОВОМ БОЮ

Капитан Раиль Габдрахманов.

Капитан Раиль Габдрахманов. Фото: Минобороны РФ

«Танковая рота под руководством капитана Раиля Габдрахманова вела наступательные действия с задачей освобождения одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов.

Вверенным подразделением капитан Габдрахманов вел наступление с восточных окраин населенного пункта и, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно прорвал оборонительный рубеж, уничтожив при этом три танка противника и до 15 украинских боевиков.

Стремительный прорыв обороны танковой ротой Раиля Габдрахманова позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам бригады.

Дождавшись подкрепления, националисты, выдавленные российскими танкистами из города, предприняли попытку вернуть утраченные позиции.

Сдерживая наступление вооруженных радикалов, ротой капитана Габдрахманова было уничтожено два танка и более 20 боевиков.

Благодаря самоотверженности и профессионализму капитана Габдрахманова атака на населенный пункт была отбита, при этом противник понес значительный ущерб в живой силе и военной технике».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве состоится открытие выставки «Доблесть, честь и слава. Образ воина в русском искусстве XIX – XXI вв».

В новой выставочной экспозиции, созданной при участии «Музея «Собрание» и Студии военных художников имени М.Б. Грекова, зрители соприкоснутся с искусством, вдохновленным воинским подвигом.

- Яркие образы, созданные известными мастерами XIX – начала XX века Евгением Лансере, Василием Демут-Малиновским, Паоло Трубецким, Константином Изенбергом, Александром Опекушиным, Иваном Ковшенковым и др. демонстрируют колоссальные возможности жанра малых форм – кабинетной скульптуры. В их работах соединены глубокая эмоциональность и детальное воспроизведение военной формы и снаряжения, армейской атрибутики и оружия различных родов войск, - рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы Музея военной формы Российского военно-исторического общества Светлана Климова.

Особенно полезна будет новая выставка для школьников и студентов. Сотрудникам музея удалось собрать в единую экспозицию судьбоносные вехи истории России – Северную войну 1700-21 гг. и Полтавскую баталию, Отечественную войну 1812 года, Освободительные походы 1813-14 гг. и взятие Парижа, Крымскую войну 1853-56 гг. и оборону Севастополя, Русско-турецкую войну 1877-78 гг., Великую Отечественную войну 1941-45 гг. – великие примеры стойкости духа и любви к Отечеству.

- Это же качество присуще великим полководцам и государственным деятелям, образы которых представлены и в скульптуре, и в живописи: Петру Великому, Александру Суворову, императорам Александру II, Александру III и Николаю II, Маршалу Советского союза Константину Рокоссовскому и другим, - отметила в приглашении Климова.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

Открытие состоится 18 мая 2022 года в Музее военной формы Российского военно-исторического общества (Москва, Большая Никитская, 46/17, стр. 1). Выставка продлится до 14 августа 2022 г.

Время работы: со вторника по воск 10 - 19 часов, четверг до 21.00.

Стоимость билета: 400 полный, 150 льготный.