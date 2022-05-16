Назвали в честь бабушки: Иван Ургант показал редкое фото 14-летней дочери Нины

Иван Ургант Фото: Олег ЗОЛОТО

Иван Ургант сейчас редко появляется на публике и не ведет соцсети. Однако по случаю важного события в жизни шоумен сделал исключение. Он показал редкое фото 14-летней дочери Нины.

Дочь Ивана Урганта, названная в честь знаменитой бабушки артиста - звезды фильма "Белорусский вокзал" Нины Ургант, празднует день рождения. По случаю важной даты трепетный отец похвастался фотографией подросшей наследницы. "I love 14", - подписал он.

Нина с возрастом все больше становится похожа на папу. Кроме нее у звезды экрана есть еще младшая дочка Валерия, названная в честь мамы телеведущего Валерии Киселевой, которой уже нет в живых. Валерии-младшей совсем скоро исполнится семь лет.

Нина Ургант Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, 44-летний телеведущий вот уже несколько лет женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. Ургант называет вторую жену своей первой любовью. Он оберегает частную жизнь.

Помимо общих детей у Натальи есть дочь Эрика и сына Нико от первого брака. Нико после развода родителей остался жить в Санкт-Петербурге с отцом и бабушкой. А Эрика переехала вместе с мамой в Москву. Ива всегда очень нежно отзывался об Эрике, называя ее своей дочкой.

Девушка сейчас живет в США. В Америку она уехала в 2018 году на учебу. Она поступила в престижный американский университет, изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год.