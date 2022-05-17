Хватит ли у России «Калибров» для спецоперации на Украине

Так «Калибр» уходит в небо с борта сторожевого корабля «Татарстан». Но этими крылатыми ракетами можно бить и с земли, и с самолета. Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

Крылатая ракета «Калибр» уже стала настоящим хитом и мемом.

«Откалибровать» противника - чуть ли не самое модное выражение сейчас в войсках. А то, что это суперточное оружие способно достать любой военный объект в любой точке той же Украины, сделало «Калибр» одной из главных ударных сил всей идущей спецоперации.

Да что там говорить! На «Калибр» в российских штабах и в среде военных аналитиков буквально молятся.

И потому становится не по себе, когда со ссылкой на военные западные разведки читаешь, что «запасы «Калибров» у России истощаются» и их «осталось на пару недель». А потом «воевать будет нечем».

А как на самом деле? Надолго ли нам хватит «Калибров»? Кто вообще придумал это чудо-оружие? И есть ли у нас в запасе еще что-то, кроме него?

1. Ракет осталось на месяц и потом воевать будет нечем?

В последнее время действительно в западных и украинских СМИ активно вбрасываются (со ссылкой на свои разведки) «достоверные данные» о том, что у Москвы из-за активных боев на Украине заканчиваются не только «Калибры», но и другие современные высокоточные ракеты. Поэтому, мол, российское командование уже «скребет по сусекам», собирает все, что осталось на складах.

Вот вам пример. Еще 21 марта «многознающий» американский телеканал CNN сообщил, что, по данным Пентагона, «Калибры» у России закончатся к 24 марта, когда их будет выпущено 1200 штук.

И что?

Операция идет уже третий месяц, а «Калибры» не кончаются!

Дело в том, что эти ракеты Россия давно производила (и производит) не только из расчета на одну локальную военную операцию (как в Сирии или на Украине). В российском Генштабе, безусловно, держат в уме огромный боевой потенциал всего блока НАТО. И, естественно, при производстве ракет (включая и «Калибры») этот фактор учитывается.

Чтобы хватило на всех.

Запад точно не знает, сколько «Калибров» есть у России. Хотя его оценки в последние дни начинают меняться. Теперь утверждается, что у России «достаточно «Калибров», которых «хватит надолго»...

2. Как работают сейчас заводы, выпускающие это оружие?

Ответ на такой вопрос относится к «закрытым». Иными словами, это гостайна.

Иностранные разведки в России активно охотятся за ней.

Почему?

Чтобы понимать: сколько времени военная машина Украины сможет продержаться и как командованию НАТО планировать свои действия в этой стране при наших атаках.

К сожалению, некоторые граждане не умеют держать язык за зубами.

В соцсетях уже мелькало, что некоторые наши военно-промышленные предприятия, выпускающие крылатые и другие ракеты, перешли якобы на трехсменный режим работы, а на одном из таких заводов объявили вдруг сразу о 500 вакансиях... Хотя и мне приходилось слышать от наших оборонщиков: «Работа кипит! Печем как пирожки»…

3. Сколько стоит один «Калибр» И дешевле он или дороже ракет НАТО?

Главный конкурент «Калибра» - американская крылатая ракета Tomahawk Block IV. По данным Пентагона, ее цена - от $1,5 до $1,7 млн (в зависимости от модификации).

Примерно та же цена и других крылатых ракет США - «Гарпун», «Джазм», «Маверик», LRASM.

Наш «Калибр» (3М14) при массовом производстве стоит намного меньше. Иногда называется цена в $500 тысяч за штуку. Но это стоимость экспортного варианта ракеты. Российской армии «Калибр» обходится в полтора раза дешевле - $300 - 350 тысяч.

4. Какие оценки у иностранных спецов?

В американском военно-аналитическом журнале The National Interest читаем мнение местных экспертов: «Ракеты «Калибр» обладают качествами, которые беспокоят страны Запада. Во-первых, эти ракеты летят низко, почти скользя над поверхностью воды или земли и избегают обнаружения противником. Во-вторых, «Калибры» универсальны, ими можно оснастить даже самые небольшие военные корабли, например корветы. Разведке США известны характеристики «Калибров». Они способны (из Черного и Каспийского морей) закрыть радиус от Франции до Казахстана.

Дальность действия «Калибров» - 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года (см. сайт kp.ru). Тогда ракетный корабль «Дагестан» и малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» выпустили 26 крылатых ракет из Каспийского моря. И все они безупречно достигли цели».

5. А если сравнить с американскими «Томагавками»?

Сравнить легко. Из 59 запущенных американцами «Томагавков» из Средиземного моря по объектам в Сирии цели достигли лишь 23 штуки.

Они, по сути, так и не выполнили задачи по полному выведению из строя аэродромов Сирии, поразив малозначительные объекты. Склады боеприпасов, рулежные дорожки и боеготовые самолеты сирийских ВВС остались целы...

В итоге миллионы долларов, вложенных США в этот удар, оказались буквально выброшены на ветер.

Стоит вспомнить и операцию «Буря в пустыне». Американские генералы не раз хвастались там «высокой эффективностью «Томагавков».

Однако после публикации в «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» доклада Минобороны США об итогах войны в Персидском заливе это бахвальство утихло. В докладе говорилось, что из 288 ракет, пущенных с кораблей и подлодок США, цели достигли менее 50%.

ТТХ Калибра и Тамогавка. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

А что же американские спецы пишут об эффективности наших «Калибров»? В том же военно-аналитическом журнале The National Interest читаем: «Наша космическая разведка следит за пусками русских ракет. Поразительно, что они способны и за две тысячи километров настигать даже движущиеся цели, не говоря уже о стационарных. Похоже, русские усовершенствовали наведение такого оружия на цель. Не было ни одного случая, когда бы «Калибры» ударили по пустому месту. Было лишь несколько эпизодов, когда отклонение от цели составило больше 10 метров. Но для мощной боевой части этой ракеты (400 кг. - Ред.) это сущий пустяк. Цель была поражена взрывной волной».

6. Что еще похожее мы применяем на Украине?

Тут у нас целый выводок родни «Калибра» - крылатые ракеты «Малахит», «Москит», «Оникс», Х-55, Х-101. Последняя, кстати, невероятной дальности - может гарантированно поражать цели на 4,5 тыс. км.

Из других вооружений, задействованных в спецоперации, стоит в первую очередь назвать гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Первое боевое применение «Кинжала» произошло 18 марта, когда им на западе Украины был снайперски поражен суперзащищенный склад боеприпасов противника (в ракетной шахте, построенной еще при СССР и рассчитанной на то, чтобы выдержать ядерный удар). «Кинжал» превратил это глубокое железобетонное укрытие в мелкий щебень.

Есть у нас и высокоточный ракетный комплекс «Искандер». Он тоже способен «попадать в форточку» за сотни километров от него.

Задействован в операции на Украине и «Бастион» - береговой комплекс с ракетой «Оникс» («Яхонт»).

7. Охотятся ли разведки Запада за калибро-секретами?

Судя по показаниям арестованных в России агентов иностранных спецслужб (среди которых, увы, были и завербованные россияне), их больше всего интересовали секреты систем наведения «Калибров». А так же - возможности глушения сигналов, поступающих с нашей системы ГЛОНАСС и беспилотников.

8. Кто создал это чудо и какую награду получил?

Еще в 1983 году в конструкторском бюро «Новатор» (Свердловск) началось создание новой противокорабельной крылатой ракеты (проект «Бирюза»). Эта ракета впервые была показана в 1993 году. И именно на ее базе позже была создана ракета 3М54, ставшая основой для комплекса «Калибр».

К ее созданию причастны многие ученые, конструкторы, инженеры, технологи. Но были среди них «интеллектуальные моторы» - это гендиректор, генконструктор «Новатора» Павел Камнев. Он по заслугам - Герой Труда России и дважды лауреат Госпремии.

Среди создателей «Калибра» (а точнее, движка ракеты) и бывший директор завода «Сатурн» (Рыбинск) Юрий Ласточкин. По его словам, к судьбе «Калибра» причастен и... Владимир Путин.

Вот как он рассказывал об этом:

«Работа была напряженная, очень сильным было сопротивление коллег из Украины, которые откровенно не хотели, чтобы у России появился собственный двигатель для крылатых ракет, и имели сильные лоббистские позиции в заказывающем управлении Минобороны РФ того времени. (Эти «коллеги» были с запорожского завода «Мотор-Сич», они имели жирные заказы на движки от военного ведомства России и не хотели их терять. - Авт.)

Нам было понятно, что рано или поздно России будет нужен свой двигатель. Помог случай. В 2000 году на «Сатурн» приехал Путин, и я доложил ему, что создание российского двигателя для крылатой ракеты идет медленно, потому что главная проблема - это проукраинская позиция в заказывающем ракетном управлении нашего Минобороны. На что Путин ответил коротко: «Адреса? Явки? Будем мочить!» Я думал - шутит. Но по тому, как изменились лица свиты - профильного вице-премьера Клебанова и главы тогдашнего «Роскосмоса» Коптева - стало понятно, что результат от этой «беседы» будет. Так и случилось. Любителям горилки и сала пришлось освободить кресла - и дело сдвинулось с мертвой точки!

За решение этой задачи завод получил благодарность президента, а многие сотрудники - госнаграды и звания».

9. Какие еще «сюрпризы» у нас на подходе?

Такое же точное и эффективное оружие, как «Калибр», у нас есть, но его разработку, ясное дело, держат в секрете. Хотя кое-что уже засвечено.

Это, например, новые гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они еще недавно считались оружием морского базирования, а сейчас переносятся на сухопутные и авиасистемы.

Работают они по целям на удалении свыше 1000 км на скорости 9 «махов» (в 9 раз быстрее звука). Преодолевают любую противозенитную оборону и полностью нивелируют превосходство военно-морского флота США. Несколько «Цирконов» способны уничтожить ударную группу авианосцев США стоимостью в $20 - 30 миллиардов за несколько минут.

Есть еще в загашнике и крылатая ракета с ядерным двигателем неограниченного действия «Буревестник».

Ракета может сама находить бреши в ПРО.

Российский истребитель МиГ-31 с еще более грозным, чем «Калибр», оружием под «брюхом» - гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Фото: kremlin.ru

10. Можно запускать только с кораблей?

«Калибр» - ракета универсальная - ее можно запускать с дизельных подлодок (типа «Варшавянка»), ракетных кораблей, с самолетов (например, с ударного истребителя Су-35). Есть и сухопутный вариант «Калибра» (контейнерный ракетный комплекс Club-K).

11. Перехватывается ли обычными системами ПВО?

За время военной спецоперации украинцы еще ни разу не смогли сбить «Калибр».

Его уникальное свойство - низкая высота полета. Как говорят спецы, «Калибр» можно увидеть, но нельзя сбить.

Возможности этой ракеты позволяют ей обманывать противовоздушную оборону противника.

Что касается НАТО, то такая возможность есть у США. Вот как ситуацию оценивают сами же американские спецы: «На сегодня дотянуться до американских военных баз в Восточной Сирии могут только русские ракеты «Калибр». Наши комплексы «Пэтриот», по крайней мере теоретически, могут их перехватывать». Но ни одного реального перехвата «Калибра» комплексами ПРО «Пэтриот» еще не было. Если бы такое случилось, Пентагон радостно раструбил об этом на весь мир.

12. Может ли нести ядерный заряд?

Да, может. Специальная ядерная боеголовка, созданная для «Калибра», имеет «ограниченно малую» мощность до 1 килотонны (в 20 раз слабее бомбы, сброшенной США на Хиросиму). При ее взрыве открыто расположенная живая сила противника будет уничтожена ударной волной на расстоянии 700 метров.

Владимир Путин, кстати, заявлял, что теоретически ядерное применение 3М14 возможно. Но заметил, что «до такого, надеюсь, не дойдет».