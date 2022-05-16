Обедневший шоу-бизнес включил режим экономии: Киркоров разогнал команду, а Бузова осталась без новой машины

Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шоу-бизнес, плакавший в пандемию о безденежье, и сегодня не может похвастаться баснословными заработками. Концерты переносят, пострадавшие от санкций заказчики ужимаются с корпоративами, заморские лейблы уходят из страны - тут уж не до шика. На хлеб с маслом пока хватает, но крупные траты по карману далеко не всем.

ЯНА РУДКОВСКАЯ

Продюсер давно привыкла к роскоши, но иногда свои привычки приходится менять. Встретить Рудковскую в строительном гипермаркете посреди стеллажей с мебелью эконом-класса, дешевыми вешалками и кричащими ценниками "Лучшая цена" удалось жителям подмосковного села Юдино. Разодетая в "Диор" Яна и Евгений Плющенко в спортивном костюме прогуливались по строймаркету в сопровождении бородатого секьюрити, чем еще больше привлекали внимание местных. "Запахло бедностью?", - обсуждают в сети случайные кадры семейства из магазина. Впрочем, продюсер спуска критикам не дает.

Продюсер Яна Рудковская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Запахло тупостью! А где еще покупать вешалки и стройматериалы для дома? - резко ответила Яна усомнившимся в ее благосостоянии и тут же опубликовала в соцсетях видео из бизнес-класса в самолете, где отужинала красной рыбой и французским шампанским.

Что именно она строит, Рудковская не уточнила. Но в Сети подозревают, что это будет домик для прислуги. Ведь в загородном дворце продюсера детали интерьера в свое время по крупицам подбирали на европейских выставках. Мебель у Яны сплошь дизайнерская, на стенах - гравюры из Франции конца XIХ века, а на потолках - люстры из хрусталя XVII века, которые продюсер приобрела на аукционе во Франции.

ОЛЬГА БУЗОВА

У звезды "Дома-2" впереди большие траты: в начале июня Ольга Бузова даст сольник в "Крокусе", который вынуждена была перенести из-за пандемии. Один только склад для декораций обходится поющей ведущей в 300 тысяч в месяц. "Да на эти деньги я могла бы купить квартиру в Подмосковье!", - пожаловалась недавно Оля. Впрочем, собственное жилье у Бузовой уже есть: три года назад она стала владелицей апартаментов в новостройке за 120 млн рублей - там сейчас заканчивается ремонт. А вот новые колеса пока на паузе.

- Бедность - это то, чего я ни в коем случае не хочу допустить в своей жизни. Я всегда буду работать. И пойду, если надо, официанткой, для меня это не проблема. А еще я никогда не была транжиркой, - призналась звезда в последнем интервью Woman.ru. - Мне на себя очень сложно тратить: я до сих пор машину не поменяла, хотя она мне уже необходима. Пять лет я на ней, пора бы поменять, чтобы она и поездила еще, и можно было ее выгодно продать. Но на сегодняшний день у меня другие приоритеты: чтобы шоу состоялось, чтобы я увиделась с поклонниками.

Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Автомобиль ведущей - внедорожник "Мерседес-Бенц" с кожаным салоном за 10 миллионов, по слухам, достался ей в подарок от щедрого поклонника. Первое время блондинка ездила за рулем сама, но теперь у нее свой водитель - статус обязывает.

ФИЛИПП КИРКОРОВ

Грандиозный юбилей Филиппа Киркорова в очередной раз продемонстрировал публике, кто здесь король. Миллионы на 55-летие разлетались направо и налево, только успевай считать. Более 20 сценических нарядов, лишь по самым скромным оценкам, обошлись Киркорову в 400 млн (!) рублей. Экстравагантные приглашения-медальоны на закрытую вечеринку - в 50 тысяч каждое, итого на 500 гостей - 25 млн. Сам праздник стоил еще 40 млн, а гвоздем дня рождения стал показ мод от Филиппа Бедросовича, на котором он поразил взыскательную публику брендовым плащом за 540 тысяч евро (около 35,5 млн рублей по нынешнему курсу).

Экономить на шоу Киркоров не мог: он до сих пор, как страшный сон, вспоминает лаконичный клип двадцатилетней давности, после которого его высмеяли за отсутствие денег. Зато поп-король урезал расходы на персонал.

- Время диктует экономию. Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека - настоящие единомышленники, - объявил Филипп Бедросович на своем финальном концерте.

Филипп Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одна копеечка в копилку певца - распродажа люксового гардероба. Вот уже два года Киркоров перетряхивает шкафы и выставляет на продажу в Сети брендовые вещицы. Звездные футболки можно купить за 25 тысяч, куртки со стразами - до 150 тысяч рублей, а всего в коллекции Филиппа более 1200 "лотов". Его, кстати, перещеголяла Яна Рудковская: продюсер ищет покупателя на дизайнерскую олимпийку за 1 млн 937 тысяч.

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ

Звезда в шоке: из-за бешеных цен Сергей Зверев вынужден был закрыть все свои салоны красоты.

- В Москве очень дорогая аренда. Это просто нереально! - возмутился на днях знаменитый цирюльник. - Сейчас, сколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация, не только у меня. Многие дизайнеры, к пример, закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, сейчас ни до чего.

Сергей Зверев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Оставшись без бизнеса, 58-летний Зверев сделал ставку на корпоративы - заработок хороший и непыльный. Вот только зовут поющего парикмахера не так часто, как хотелось бы.

- Живу на сбережения и жду, когда все наладится. Поймите, я не могу работать ни водителем, ни кондуктором - у меня нет такого навыка! - оправдался король гламура.

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

Экс-футболист, который когда-то получал более 2 млн евро за сезон, давно уже затянул поясок потуже: выгодных предложений по работе нет, а четверых детей обещаниями не прокормишь. Времена, когда спортсмен сорил деньгами на фешенебельных курортах и кутил в клубах для богачей, остались в прошлом - теперь семейный бюджет всецело ведет жена Анастасия Костенко. Содержание загородного дома - от 150 до 200 тысяч, зарплата няни - около 100 тысяч, алименты старшей дочери Тарасова - 50 тысяч: только на самое необходимое семье нужно полмиллиона каждый месяц. И экономить, похоже, решили... на супруге.

Дмитрий Тарасов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оказалось, в тяжелую годину пара избавилась от Порше за 10 млн рублей, который Тарасов с помпой подарил жене два года назад на день рождения. Тогда фото именинницы возле белоснежной "ласточки" в цветах и шарах разлетелись по СМИ, вот только за рулем Анастасию так никто и не увидел - иномарку продали.

- Захотелось другую, - кратко объяснила жена футболиста, не уточнив, почему так и не приобрела новую машину.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Джиган в "вечном отпуске" тоже считает деньги

"Самая уставшая семья России" - Джиган и Оксана Самойлова, в чьих перемещениях по курортам запутались даже поклонники, тоже не чужды экономии.

- Почему мы всегда снимаем виллы? Да потому что нашей толпой жить в отелях стоит космических денег! - поделилась секретом бюджета для богатых жена рэпера. К слову, кроме четверых отпрысков, со знаменитым семейством путешествуют также их родители и няни со своими детьми.