Впервые детально стало известно, чем занимается президент Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правозащитные организации в Израиле потребовали от президента страны Ицхака Герцога рассекретить его рабочий график.

После консультаций с юридическим советником правительства Ицхак Герцог дал согласие на публикацию его рабочего дневника.

Требования правозащитников основывались на законе о свободе информации. Несмотря на то, что ранее подобное не практиковалось, президент Израиля согласился сделать свой рабочий график достоянием общественности. За исключением моментов, непосредственно касающихся безопасности государства.

В Израиле, являющемся парламентской республикой, глава государства исполняет представительские и церемониальные функции; реальная власть находится в руках премьер-министра. Многим не очень понятно – на что тратятся немалые бюджетные средства, направляемые на оплату штата президентской канцелярии, выплату президентского жалованья, многочисленные загранпоездки и т.п.

Выяснилось, что большую часть рабочего времени Ицхак Герцог проводит в беседах и переговорах с мировыми лидерами, а также с представителями кабинета министров Израиля. Часто встречается с действующим премьером страны Нафтали Беннетом, а также с его предшественником, а ныне главой оппозиции Биньямином Нетаньяху и представителями всех парламентских фракций.

Кроме того, вновь назначенные послы Израиля перед отправкой по месту назначения проходят беседу с президентом.

А еще Ицхак Герцог часто встречается с родными и близкими жертв терактов и почти еженедельно с главными раввинами страны.

Ободренные своим успехом правозащитники направили письмо с подобными требованиями к предыдущему президенту страны Реувену Ривлину, но ответа пока не получили.