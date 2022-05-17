Цветущая Алла Пугачева впервые за долгое время появилась на публике

Максим Галкин показал, чем занимается его любимая жена в Израиле Фото: СОЦСЕТИ

Алла Пугачева и не думает унывать в Израиле, куда она уехала с пятым мужем Максимом Галкиным и детками Лизой и Гарри. Народная артистка поселилась в курортном местечке Кесария на берегу Средиземного моря. Судя по всему здешний климат благостно сказывается на внешности 73-летней певицы. Она буквально расцвела.

Максим Галкин впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками. Он разместил в блоге фотографию. В кадре позирует жена шоумена Алла Пугачева, Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, с которым артистка, к слову, отмечала свой день рождения. Фото сделано во время встречи Примадонны с друзьями, которые тоже прилетели в Израиль. "Три звезды - три светлых повести", - подписал снимок 45-летний ведущий.

Алла Борисовна выглядит заметно помолодевшей. То ли израильский климат сказался, то ли лечение. С лица женщины, которая поет, пропали все морщины. "Примадонна свежа, как майская роза. Цветет и пахнет", - отмечают фолловеры.

Ранее артистка уточняла, что она вместе с семьей всего лишь проводит отпуск за границей. Связь с Пугачевой в России поддерживает ее старший внук Никита Пресняков. "Я периодически ей звоню, чтобы просто поделиться новостями или получить совет, как бороться с внутренними переживаниями", - сообщил певец.

Напомним, что Никита вместе с женой Аленой проживает в загородном доме именитой бабушки на Истре. Он рассказывал, что поддерживает дачу в порядке и занимается ремонтом.