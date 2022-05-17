Военная спецоперация на Украине 17 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 мая 2022 года.

Служба безопасности Украины (СБУ) и тероборона в Одессе увозит в неизвестном направлении местных жителей, в телефонах которых находят вызовы на российские номера, заявил представитель Минобороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Скульптор Александр Рожников заявил о готовности восстановить снесенные и утраченные памятники на Украине после завершения российской спецоперации. Он также рассказал, что уже работает над скульптурами нескольких Героев России, которым это звание было присвоено посмертно.

Евросоюз поможет Украине опустошить ее хранилища зерна для освобождения места для нового урожая, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Член Европейского парламента от Бельгии Том Вандендриссе заинтересовался у Еврокомиссии, какую сумму западные страны намерены потратить на восстановление Украины. Все дело в том, что депутат обеспокоен рисками ЕС взять на себя "основное бремя затрат", связанных с восстановительными работами.