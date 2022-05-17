Три в одной: Лесбиянка, иммигрантка и темнокожая Карин Жан-Пьер провела в Белом доме свой первый брифинг в новом качестве

Новый официальный представитель американской администрации напомнила о своих характеристиках Фото: REUTERS

Сложно представить себе, чтобы какая-то публичная, хорошо известная многим персона - будь то политик, чиновник или даже, например, артист - ни с того ни с сего вдруг начал делиться с прессой мало значимыми подробностями своей биографии. Что-то вроде – а родился я на Кавказе, жгучий брюнет, в кровати предпочитаю толстушек за тридцать…

Но новый официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер свой первый брифинг в новом качестве начала в Белом доме именно с таких подробностей.

Ей уже доводилось стоять за трибуной пресс-секретаря главы американского государства, но лишь когда Дженнифер Псаки находилась в отпуске или болела.

Теперь же, с уходом Псаки из Белого дома, Жан-Пьер, о принадлежности которой к ЛГБТ-сообществу, ее браке с другой женщиной и французской Мартинике в графе «место рождения» не знал только ленивый, а о цвете кожи – только незрячий, решила вновь разоткровенничаться. И начала брифинг с повторения некоторых деталей своей биографии и личной жизни.

- Мое присутствие на этом подиуме представляет собой присутствие нескольких первых. Я – первая черная, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка, которая заняла эту должность. Меня бы не было здесь сегодня, если бы передо мной не было поколений преодолевавших барьеры. Я стою на их плечах, – сказала Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, администрация Байдена «полна преодолевающих барьеры мужчин и женщин». Также новый пресс-секретарь президента США считает, что эта администрация – самая разнообразная в американской истории.

Гендерное, национальное, расовое и иное разнообразие в Белом доме – одно из предвыборных обещаний Байдена. Квалификация, образование и опыт кандидатов на министерские и иные посты – похоже, не главный критерий для назначений.