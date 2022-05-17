«Ваня сказал, что я стану хорошей мамой»: Ольга Бузова сделала откровенное признание

Андрей Малахов и Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто бы мог подумать, что скромная девочка, пришедшая 18 лет назад на шоу «Дом-2», станет одной из самых главных женщин страны, запоет и фактически превратится в рупор поколения.

Накануне сольника, который отгремит в Крокусе 4 июня, Ольга Бузова собрала репортёров и звёздных гостей в отеле «Балчуг», где в зале «Библиотека» (с шикарным видом на Кремль) отметила 18-летие карьеры.

- Ну, кто ещё пригласит вас на устрицы с шампанским, если не я!, - обратилась к «акулам пера» поющая теледива.

Артистка представила выставку самых эффектных и знаковых нарядов за последние 18 лет. А тут, помимо, концертных образов и легендарной пантеры с шоу «Маска», ещё и майки с ироничными принтами: «Где мой коньяк» (отсыл на пикировку с Губерниевым» и «Мой» (с ликом футболиста Тарасова, бывшего мужа Оли).

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как говорится, самоирония в действии.

Майка с Тарасовым удивила даже приятельницу Бузовой Алёну Водонаеву.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оля тут же пошутила: «Ну, как я такое могла забыть? Такого не забудешь, достаточно посмотреть фильм «Тупой и ещё тупее!»

К майке в придачу шло и свадебное платье, в котором Оля выходила замуж за футболиста. Бузова призналась, наряд сохранит, сжигать не планирует.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- После развода страдала, сложно было об этом говорить, а сейчас понимаю, что шесть лет отношений — это часть моей жизни. Это был мой выбор, была любовь, поэтому свадебное платье никому не отдам, не сожгу. Если, конечно, мой будущий муж не будет против,— объяснила журналистам Ольга.

Поздравить Олю с 18-летием карьеры приехали топовые блогеры и звезды: Мария Погребняк, Юлия Самедова, Лена Катина, Настя Крайнова, Анатолий Цой, Карина Кросс и многие другие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Малахов признался гостям, что ласково называет теледиву «моя бузяндра».

А в конце вечера, разрезав праздничный торт, Оля поделилась, что хотела бы первый кусок лакомства отдать любимому мужчине, но, увы, пока такого не встретила.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, 16-летний певец Ваня Дмитриенко, обняв Олю, пожелал ей самого главного: «Ты станешь хорошей мамой!»

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ваня говорит, что я очень заботливая, добрая, что я буду замечательной мамой. Ну я тоже так думаю, все ещё впереди, - улыбнулась виновница торжества.