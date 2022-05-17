Лена Катина выходит замуж за миллионера, поборовшего онкологию

Елена и Дмитрий назначили дату свадьбы. Фото: соцсети.

Певица Лена Катина уже год встречается с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым. На днях бойфренд сделал экс-татушке предложение руки и сердца. Лена поделилась в соцсетях снимком кольца с крупным бриллиантом, которое жених преподнес ей на помолвку. Влюбленные уже назначили дату свадьбы. Они решили пожениться этим летом, 18 июля. Примечательно, что свадьбу они сыграют через два дня после дня рождения Дмитрия: ему исполнится 40 лет.

- Колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… нулей много! – похвасталась 37-летняя певица.

Пять лет назад Спиридонову поставили страшный диагноз: врачи обнаружили у него рак щитовидной железы. Бизнесмен прошел через химиотерапию, лечение было долгим и изматывающим. В июне прошлого года у Дмитрия случился рецидив. Он признавался, что уже почти сдался, поскольку устал бороться. Но тут он встретил Лену Катину. Они познакомились на вечеринке в честь его дня рождения. Друзья пригласили экс-«Татушку» исполнить несколько хитов. Их роман разгорелся стремительно, однако они не торопились строить планы на будущее, поскольку у обоих за плечами уже бы горький опыт развода.

- Лена — единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив! – рассказывал 39-летний предприниматель.

- Колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… нулей много! – похвасталась 37-летняя певица. Фото: соцсети.

Лена Катина родилась в Москве, ее отец — Сергей Катин, создатель группы «Дюна» и автор многих песен этого популярного музыкального коллектива. Родители девочки развелись, ее воспитывали мать и отчим. Музыкой Лена начала заниматься с четырёх лет — сначала в кружке, затем, с восьми лет, в музыкальной школе по классу фортепиано. В 10 лет Катина начала выступать в детском ансамбле «Авеню», в котором она пела в течение трёх лет.

Затем Лена перешла в вокально-инструментальный ансамбль «Непоседы», где подружилась с Юлей Волковой. Вместе с Юлей она затем пела в группе «Тату». Их дуэт появился в 1999 году, когда Лена прошла кастинг, организованный продюсером группы Иваном Шаповаловым.

В 2013 году она вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича. Свадьбу играли два раза: в Словении и в Москве. В 2015 году у супругов родился сын Александр. Однако в 2019 году пара рассталась.

Певица долго не решалась познакомить Спиридонова с сыном, поскольку мальчик тяжело переживал развод родителей.

- Честно говоря, мне страшно, - говорила Лена. - Мне хочется, чтобы он проработал боль после развода.