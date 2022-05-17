«Бог послал за грехи»: Муж Маши Распутиной назвал жизнь с ней наказанием свыше

Маша Распутина с мужем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Предприниматель Виктор Захаров и певица Маша Распутина живут вместе уже 23 года. За это время в их жизни было всякое – и хорошее, и плохое. Эпатажная звезда отличается эмоциональностью и вспыльчивостью. Неудивительно, что брак с ней Захаров в шутку называет своим наказанием. Бизнесмен рассказал, каково это – жить со звездой.

Супруги в 1999 году обвенчались в церкви. По словам Захарова, с каждым годом их брак становится только крепче.

- Что касается наших отношений с Машей, то у нас все хорошо. Я всегда говорю, что Бог мне послал ее за мои грехи. Шучу, конечно. У нас хорошие отношения. И чем больше грязи выливают на Марию, тем наши чувства становятся крепче, - рассказал Виктор Захаров «Собеседнику».

Недавно, 13 мая, Распутина отметила день рождения: ей исполнилось 58 лет. Захаров решил сделать любимой сюрприз и собрал в ресторане ее самых близких друзей. При этом он пригласил жену посидеть «только вдвоем». Увидев дорогих гостей, именинница просияла – сюрприз мужа действительно удался.

Артистка уже 23 года счастлива с бизнесменом Виктором Захаровым. Фото: соцсети.

67-летний бизнесмен признается, что гордится своей женой и за многое ей благодарен. К примеру, за то, что Распутина заставила его похудеть и держать себя в форме.

- Она в прекрасной форме. И меня держит! Я благодаря ей несколько лет назад похудел и теперь нахожусь в том же весе! Все благодаря Маше! – сообщил Захаров.

Впрочем, в их семейной жизни далеко не все так безоблачно. Недавно выяснилось, что у Виктора Захарова есть официальная жена, с которой он так и не развелся. При этом официальная супруга Елена Захарова заявила журналистам, что она-то и есть самая настоящая супруга Захарова. Саму Машу Распутину это нисколько не смущает.

- Это по документации так. На самом деле, в 1999-м году мы обвенчались, - рассказывала Распутина Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Когда Лера спросила Распутину, почему Захаров все эти годы не спешил с разводом, певица ответила:

- Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что знаешь, когда все хорошо, и забывается все... Живешь и живешь.

Артистка призналась, что раньше она ставила вопрос о разводе.

- Я настаивала, но он говорил: пока нет возможности, - вспоминает Маша.

Теперь же у нее перегорело, и она даже не знает, хочет ли она устраивать свадьбу и ставить штамп в паспорте.

- У нас венчание было, зачем нам свадьба, да ну - через 23 года! Конечно, искусственно можно создать все, что угодно и призвать камеры, и все. Ну это уже будет надуто, - уверена она.

Гораздо больше Распутину тревожила ситуация с дочкой Машей. В прошлом году девушка ушла из дома, чтобы принять участие в скандальных ток-шоу.

- Она в таком дерьме искупала мое имя, которое я годами зарабатывала, исполняя гениальные песни, которые пела такая страна! Если бы она действительно меня любила-уважала, она бы никогда так не поступила, - говорила артистка.